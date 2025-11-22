Νέα κακοκαιρία από την Ιταλία με σφοδρές καταιγίδες – Πού έρχονται τσουχτερό κρύο, ακόμα και χιόνια το βράδυ

Μερική εξασθένηση των έντονων καιρικών φαινομένων προβλέπεται για σήμερα Σάββατο στα δυτικά, κυρίως λόγω απουσίας καταιγίδων, ωστόσο οι βροχές θα συνεχιστούν, έστω με μειωμένη ένταση.

Μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται στη Βόρεια Ελλάδα.

Ωστόσο, από το βράδυ ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία θα χτυπήσει τη χώρα, φέρνοντας ως αποτέλεσμα την εκδήλωση πυκνών χιονοπτώσεων σε ορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Πιθανά τα χιόνια και σε χαμηλά υψόμετρα σε Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

ΕΠΙΜΕΝΕΙ Ο ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙΡΟΣ

Νέο βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Ιταλίας θα προσεγγίσει από τις επόμενες ώρες τη χώρα μας δίνοντας επικίνδυνες και πάλι βροχές και καταιγίδες στις περιοχές που ήδη έχουν έντονα πληγεί.

Από τις βραδινές ώρες αύριο μάλιστα και καθώς αυτό το βαρομετρικό χαμηλό θα κινείται προς τα βορειοανατολικά θα ωθήσει τμήμα των εγκλωβισμένων πολικών αερίων μαζών από τα βορειοδυτικά Βαλκάνια προς την περιοχή μας με αποτέλεσμα την εκδήλωση πυκνών χιονοπτώσεων σε ορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

Επισημαίνουμε την περιοχή της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας όπου είναι πιθανό να χιονίσει και πιο χαμηλά.

Η Δευτέρα θα ξημερώσει με έντονο κρύο για αρκετές περιοχές και συνθήκες παγετού προς τα βόρεια.

