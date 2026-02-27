Νέα πρωτοβουλία «Συνταξιδιώτες με τον Αλέξη Τσίπρα» | Τι σημείωσε ο Βασίλης Αμανατίδης (video)

Η πρωτοβουλία «Συνταξιδιώτες με τον Αλέξη Τσίπρα» απέκτησε προσωρινή επιτροπή με σκοπό τη στήριξη του πρώην πρωθυπουργού στις κινήσεις και τις προθέσεις του. Μιλώντας στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων της τηλεόρασης BEST ο Δικηγόρος Βασίλης Αμανατίδης Μέλος της προσωρινής επιτροπής σημείωσε «Η συντριπτική πλειοψηφία θέλει να φύγει αυτή η κυβέρνηση όμως λείπει μια εναλλακτική λύση σοβαρή. Επειδή το σύνολο της αντιπολίτευσης είναι κατακερματισμένο έχει χάσει την αξιοπιστία του στην κοινωνία. Σε αυτό ο Αλέξης Τσίπρας με την μεγάλη ομάδα νέων και στελεχών όχι κατ’ ανάγκη από τον Σύριζα θέλει να σηματοδοτήσει. Με την παρουσίαση του βιβλίου του έχει μεγάλη συγκέντρωση. Θέλει μια ανασύνθεση του αριστερού και προοδευτικού χώρου. Πιστεύουμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει ενναλακτικό σχέδιο έχει πρόσωπο προς την κοινωνία. Κανένας δεν μπορεί να πει ότι δεν ήταν έντιμη κυβέρνηση και ότι έβαλε το χέρι του στο «μέλι». Αυτό το πλεονέκτημα δεν το έχουν ΝΔ και ΠΑΣΟΚ».

Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στην κατάσταση που επικρατεί εσωτερικά και εξωτερικά της χώρας μας τονίζοντας « Σε μια μεγάλη πρώτη και δημιουργική συζήτηση μιλήσαμε για το που βαδίζει ο κόσμος σήμερα έχουμε νέα δεδομένα με τον Τραμπ και την άνοδο της ακροδεξιάς. Στη γειτονιά μας έχουμε πολέμους ανησυχούμε και το ενδεχόμενο χτύπημα στο Ιράν. Ανοίγουν αφύσικα πράγματα και καταργούνται οι κανόνες του διεθνούς δικαίου και έρχεται η επιβολή του ισχυρού αυτό είναι μια ζούγκλα». Την ίδια στιγμή άσκησε κριτική στην πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση επισημαίνοντας «Το 75% Της κοινωνίας θεωρεί ότι αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φύγει και τη χαρακτηρίζουν ως τη χειρότερη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης. Εικονική πραγματικότητα όσα παρουσιάζει η κυβέρνηση. Η οργή της κοινωνίας για το έγκλημα των Τεμπών εστιάζεται ότι επιχείρησαν να κουκουλώσουν τις ευθύνες. Στη Βουλή οι εξεταστικές που έγιναν δεν απέδωσαν καμία ευθύνη. Σημεία και τέρατα έγιναν και στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με την ανοχή παραγόντων της κυβέρνησης να διασπαθίζονται εκατομμύρια από δικού τους ανθρώπους και δεν κινείται τίποτα. Για τις υποκλοπές καταδικάστηκαν ιδιώτες που προφανώς δεν το έκαναν μόνοι τους είναι πρωτοφανές τα τελευταία 50 χρόνια κανένας πρωθυπουργός δεν είχε υπό την εποπτεία του την ΕΥΠ».

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο κόσμος που ζούμε κινείται σε γκρίζους και επικίνδυνους δρόμους. Ο Τραμπισμός και η ανερχόμενη ακροδεξιά γεννά πολέμους και Γάζες, επιβάλει το δίκαιο του ισχυρού, προκαλεί φόβο και αβεβαιότητα. Οξύνονται οι ανισότητες, περιορίζονται τα ατομικά και συλλογικά δικαιώματα, η κλιματική κρίση είναι παρούσα. Δυστυχώς η Ευρώπη και οι ηγεσίες της, ελάχιστα κάνουν για να αντιστραφεί αυτή η γκρίζα εικόνα. Κάποιοι δε από αυτούς είναι συμμέτοχοι στο «έγκλημα», ακολουθώντας τη γραμμή Τράμπ.

Την πατρίδα μας κυβερνά η χειρότερη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης. Το δήθεν «επιτελικό κράτος των αρίστων» αποκαλύπτεται καθημερινά, παρά την προβολή μιας εικονικής πραγματικότητας:

-Η ακρίβεια, οι χαμηλοί μισθοί και συντάξεις, η ασφυξία των μικρομεσαίων, τα χρέη και τα «κόκκινα» δάνεια, η στεγαστική κρίση, ο αργός θάνατος της υπαίθρου, η άδικη φορολογία, δεν κρύβονται με «ωραιοποιήσεις» της κυβερνητικής προπαγάνδας.

-Η αδιαφάνεια, η διαφθορά, οδηγούν σε Τέμπη, σε «ΒΙΟΛΑΝΤΕΣ», σε τραγωδίες. Τα καρτέλ των τραπεζών, των σούπερ μάρκετ, της ενέργειας κ.ά., θησαυρίζουν ανεξέλεγκτα, σε βάρος της κοινωνίας. Δισεκατομμύρια διοχετεύονται σε ημέτερους με απευθείας αναθέσεις και αδιαφανείς διαδικασίες. Ο κόσμος της εργασίας, οι «μη κατέχοντες», οι νέοι, ασφυκτιούν και οργίζονται. Οι πρακτικές που οδηγούν σε ανθρώπινες τραγωδίες, όπως τα ναυάγια της Πύλου ή της Χίου ευτελίζουν την αξία της ανθρώπινης ζωής και αμαυρώνουν διεθνώς την εικόνα της χώρας.

*Το πολιτικό σύστημα, τα κόμματα, οι θεσμοί, ιδίως η Βουλή και η Δικαιοσύνη, απαξιώνονται στα μάτια των πολιτών. Η ρευστότητα, ο κατακερματισμός, η αποχή, η αντι-πολιτική, το «όλοι είναι ίδιοι», γεννούν κινδύνους για πορεία σε ολισθηρούς δρόμους. Χρειαζόμαστε μία νέα μεταπολίτευση. Με έναν άνεμο εντιμότητας και δικαιοσύνης. Με ανατροπές στο γερασμένο πολιτικό σύστημα. Με στήριξη των χαμηλών και μικρομεσαίων εισοδημάτων, με φορολόγηση του μεγάλου πλούτου. Με υπεράσπιση των ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων. Με ειρήνη και ασφάλεια.

*Η κοινωνία απορρίπτει μια νέα τετραετία της Ν.Δ. Αναζητά μια μεγάλη αφήγηση που δίνει νόημα στις ζωές μας. Μια ειρηνική επανάσταση. Η ανασύνθεση και επανίδρυση μιας κυβερνώσας αριστερής και προοδευτικής παράταξης, μπορεί να υλοποιήσει αυτόν τον εθνικό στόχο. Απαιτείται σχέδιο, χρόνος και ενεργοί πολίτες. Το σχέδιο και η εναλλακτική πρόταση ετοιμάζεται από τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και πολυπληθή ομάδα συνεργατών του. Το εκθέτει δημόσια στις παρουσιάσεις του βιβλίου του, η «Ιθάκη».

*Εμείς που συγκεντρωθήκαμε σήμερα 25.02.2025 στην Καλαμάτα, έχουμε τη θέληση να γίνουμε συνταξιδιώτες και αρωγοί σ’ αυτή την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Καλούμε τους αριστερούς και προοδευτικούς πολίτες της Μεσσηνίας να πλαισιώσουν με κάθε πρόσφορο τρόπο την πρωτοβουλία «Συνταξιδιώτες με τον Αλέξη Τσίπρα». Στην απαισιοδοξία της εποχής, αντιπαραθέτουμε τη βούληση να γεννηθεί μια νέα ελπίδα. Για μια δίκαιη κοινωνία σε μια χώρα, που μας αξίζει να ζούμε.

*Για τις ανάγκες συντονισμού, δράσης, συνεννόησης με άλλες ανάλογες πρωτοβουλίες, ορίσαμε Προσωρινή Επιτροπή αποτελούμενη από τις/τους: 1) Αδαμοπούλου Ιωάννα, πολιτική επιστήμονα, 2) Αδαμοπούλου Σωτήρια, συνταξιούχο δικαστή, 3) Αμανατίδη Βασίλη, δικηγόρο, 4) Ανδρουλιδάκη Γιάννη, εκπαιδευτικό, 5) Βεργινάδη Μαρία, δικηγόρο, 6) Γαλιώτο Κων/νο, συνταξιούχο ΔΥ, 7) Κισκήρα Χρίστο, μαθηματικό, 8) Κουτσικέα Γιάννη, ιδιωτ. υπάλληλο, 9) Μωρακέα Κυριακή, πολιτικό μηχανικό.