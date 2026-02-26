Τελευταία Νέα
Νέα σχολεία με βιοκλιματικό σχεδιασμό στη Σπάρτη – Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις για την αποκατάσταση των ζημιών από την κακοκαιρία (video)

Σημαντικό βήμα για την ενίσχυση των σχολικών υποδομών στη Σπάρτη αποτελεί η υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης για την κατασκευή του 6ου Δημοτικού και του 7ου Νηπιαγωγείου, που πραγματοποιήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας. Χαρακτηριστικά τα όσα ανέφερε μιλώντας στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων της τηλεόρασης BEST o Αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας Θεόδωρος Βερούτης σημειώνοντας «Δύο σχολεία τα οποία περίμενε πολλά χρόνια η Λακωνία. Είχαν ενταχθεί στο ΠΕΔ Πελοποννήσου 2021 – 2027. Σχολικές υποδομές που έχουν ανάγκη τα παιδιά μας που κατασκευαστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα είναι δύο σχολεία που «υπακούουν» στις βιοκλιματικές αρχές. Πολλά χρήματα για την παιδεία ποτέ δε  θα είναι αρκετά όμως ένα μεγάλο μέρος των πόρων πάνε στα σχολεία».

Αναφορικά με την αποκατάσταση των ζημιών από την πρόσφατη κακοκαιρία είπε «Οι ενέργειες μας ήταν άμεσες με συνεργεία βρεθήκαμε στα σημεία που παρουσιάστηκαν τα προβλήματα δώσαμε άμεσα πρόσβασης στο δίκτυο. Έχουν καταγραφεί οι βλάβες σε υποδομές, όπως γεφύρια στο δίκτυο αρμοδιότητας της Περιφέρειας και έχουν γίνει αιτήματα για χρηματοδότηση».

