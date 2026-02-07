Τριφυλία: Σύσσωμη η αντιπολίτευση ζητά έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο για πλημμύρες, βρεφονηπιακούς σταθμούς και περιβαλλοντικά έργα

Οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης του Δήμου Τριφυλίας, στο σύνολό τους, ζητούν την άμεση σύγκληση έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα σοβαρά ζητήματα που πλήττουν την περιοχή, όπως οι συνέπειες των πρόσφατων πλημμυρών, η ασφάλεια των βρεφονηπιακών σταθμών, η προστασία του περιβάλλοντος και η συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Ε.Π.Σ.) για τις Δ.Ε. Κυπαρισσίας, Φιλιατρών και Γαργαλιάνων.

Αναλυτικά, στο σχετικό δελτίο Τύπου αναφέρεται:

Αγαπητοί μας συνδημότες,

σας ενημερώνουμε ότι σύσσωμη η αντιπολίτευση του Δήμου Τριφυλίας, ενόψει των επειγόντων και μείζονος σημασίας θεμάτων που ταλανίζουν το Δήμο μας, αιτούμαστε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και τη Δημοτική Αρχή, έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και λήψη απόφασης τα κατωτέρω θέματα :

Σχέδιο και δράσεις για την αποκατάσταση των ζημιών από τις καταστροφές λόγω των πλημμυρών της 05-02-2026, στους κοινόχρηστους χώρους ( δρόμους, γεφύρια, ρέματα) και στους ιδιώτες πλημμυροπαθείς. Αίτημα για κήρυξη του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και κυρίως των Δ.Ε Κυπαρισσίας, Τριπύλης, Αυλώνας, Αετού. Ίση και δίκαιη κατανομή των Πόρων της Πολιτικής Προστασίας.

Ενέργειες του Δήμου για την Έκθεση – Κόλαφο της Περιφέρειας, την επικινδυνότητα του Βρεφονηπιακού Σταθμού Μυρέικων Κυπαρισσίας, την έλλειψη τροφίμων, όλων των βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου, αίτια και λύσεις, κατόπιν των : α) με αρ. πρωτ. 1349/5-2-2026 αιτήσεως για άμεση αυτοψία και αποκατάσταση των επικίνδυνων κτηριακών φθορών, σαράντα δύο ( 42) οικογενειών β) με αρ. πρωτ. 1267/4-2-2026 αιτήσεως ενώπιο του Δήμου εκατόν δώδεκα ( 112) οικογενειών. γ) της με αρ. πρωτ. 3399/24-3-2025 εξώδικης διαμαρτυρίας 25 οικογενειών και δ) Της από 10-6-2025 έκθεσης ελέγχου της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας, και Κοινωνικής Μέριμνας, τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει διαβιβαστεί στο Δήμο Τριφυλίας με το με Α.Π 169618/11-6-2025 διαβιβαστικό έγγραφο της άνω υπηρεσίας.

Ε.Π.Σ Κυπαρισσίας, Φιλιατρών, Γαργαλιάνων .

Έχει ανατεθεί από το ΥΠΕΝ σε ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ η εκπόνηση μελέτης για το ΕΠΣ ( ειδικό πολεοδομικό σχέδιο),το οποίο θα καθορίσει όλα τα προγραμματικά μεγέθη ,χρήσεις γης ,όρους δόμησης, όρια οικισμών για όλη την περιοχή Κυπαρισσίας Φιλιατρών Γαργαλιάνων Έχουν ήδη εκπονηθεί προκαταρκτικές μελέτες και σύμφωνα με τις οδηγίες ΤΕΕ και ΥΠΕΝ όλα θα έχουν ολοκληρωθεί έως 14 Απριλίου ημερομηνία παράδοσης της μελέτης .Αντιλαμβάνεστε ότι οφείλουμε να έχουμε παρέμβαση στη διαδικασία σε ενδιάμεσα στάδια και όχι την τελευταία ώρα που για τυπικούς λόγους θα παρουσιαστεί από τον ανάδοχο στο δημοτικό συμβούλιο. Για τις παρεμβάσεις μας πρέπει να προηγηθεί ενημέρωση των πολιτών και διαβούλευση με τους φορείς σε κάθε δημοτική ενότητα. Να παρθεί απόφαση να ξεκινήσει η διαβούλευση αυτή μέσα στον Φεβρουάριο ταυτόχρονα και στις τρεις ΔΕ

Εισηγητές μας οι επικεφαλής των τριών Παρατάξεων που συνυπογράφουμε: Χάιδω Παναγιωτοπούλου, Άκης Κατρίτσης και Αικατερίνη Τσιγκάνου.