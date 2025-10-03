«Νέα της Αρκαδίας»: Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για την Μεγαλόπολη, λουκέτο σε τραπεζικό κατάστημα στο Άστρος, βελτίωση του δικτύου καθαριότητας στην Τρίπολη (video)

Η προοπτική κατάργησης του ΕΝΦΙΑ για την πόλη της Μεγαλόπολης καθώς και το έκτακτο δημοτικό συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε στη Βόρεια Κυνουρία για το λουκέτο σε τραπεζικό κατάστημα στο Άστρος, βρέθηκαν στο επίκεντρο του σχολιασμού του Μηνά Αρτόπουλου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης BEST, στη στήλη «Νέα της Αρκαδίας»,

Στα θέματα της επικαιρότητας ήταν επίσης η βελτίωση του δικτύου καθαριότητας που επιχειρεί ο δήμος Τρίπολης προβαίνοντάς σε ανακοινώσεις για την πόλη και τα χωριά, αλλά και το ηχηρό μήνυμα που έστειλαν μαθητές στον Τυρό Αρκαδίας, σχηματίζοντας σχημάτισαν τους το σύμβολο της ειρήνης.