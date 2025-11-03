Νεαροί Ρομά προσπάθησαν να κλέψουν σπίτι – συνελήφθη ο ένας, ο άλλος διέφυγε

Δυο νεαροί, ρομά, επιχείρησαν να εισέλθουν σε σπίτι στην περιοχή της Καλαμάτας, με σκοπό να κλέψουν. Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε στην Αστυνομία η ένοικος του σπιτιού, πριν προλάβουν να μπουν σε αυτό έγιναν αντιληπτοί από την ίδια και τράπηκαν σε φυγή.

Οι προστρέξαντες αστυνομικοί εντόπισαν τους δυο νεαρούς ενήλικες σε κοντινό σημείο με τον έναν εξ αυτών ωστόσο, τον 23χρονο, να κατορθώνει να διαφύγει της σύλληψης.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.

Συνελήφθησαν, προχθές (1.11.2025) το απόγευμα, στην Καλαμάτα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, -2- ημεδαποί, ηλικίας 23 και 20 ετών, αντίστοιχα, γιατί λίγο νωρίτερα μαζί με συνεργό τους, προσπάθησαν να εισέλθουν σε οικία ημεδαπής, πλην όμως δεν τα κατάφεραν, καθώς έγιναν αντιληπτοί. Βρέθηκε και κατασχέθηκε όχημα, ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων.