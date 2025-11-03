Έκλεψε κοσμήματα και χρυσαφικά από σπίτι στην Καλαμάτα

Απροσδιόριστης αξίας κοσμήματα και χρυσαφικά αφαίρεσε 41χρονος ρομά από σπίτι, στα Ακοβίτικα στην Καλαμάτα.

Η κλοπή έλαβε χώρα πρωινές ώρες χθες, Κυριακή, με τον 41χρονο να εισέρχεται στην οικία ημεδαπής από ανασφάλιστη κύρια είσοδο, και να αφαιρεί κοσμήματα και χρυσαφικά.

Από την προανάκριση προέκυψαν τα στοιχεί του δράστη, ο οποίος συνελήφθη χθες το απόγευμα.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.

Συνελήφθη, χθες (2.11.2025) το απόγευμα, στην Καλαμάτα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, 41χρονος ημεδαπός, γιατί όπως προέκυψε λίγες ώρες νωρίτερα εισήλθε σε οικία και αφαίρεσε χρυσαφικά και κοσμήματα.