Νεαρός επιτέθηκε με γκλοπ σε κουρέα στην Πύλο επειδή δεν του άρεσε το κούρεμά του: Προκάλεσε φθορές και στο ΙΧ του

Συνελήφθη χθες το απόγευμα (7/2) στην Πύλο από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πύλου-Νέστορος ένας 25χρονος αλβανικής καταγωγής.

Σύμφωνα με το ανακοινωθέν της Αστυνομίας νωρίτερα ο 25χρονος για ασήμαντη αφορμή, μετέβη σε κατάστημα 51χρονου κουρέα, στον οποίο είχε κουρευτεί το πρωί της ίδιας ημέρας, τον εξύβρισε και του επιτέθηκε με γκλοπ, προκαλώντας του σωματικές βλάβες.

Αποχωρώντας λίγο αργότερα από το κατάστημα, προκάλεσε φθορές στο όχημα του 51χρονου. Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.

Συνελήφθη, χθες (7.2.2026) το απόγευμα, στην Πύλο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πύλου – Νέστορος, 25χρονος αλλοδαπός, γιατί όπως προέκυψε λίγο νωρίτερα, για ασήμαντη αφορμή, μετέβη ως πελάτης, σε κατάστημα 51χρονου ημεδαπού εξύβρισε

αυτόν, καθώς και του επιτέθηκε με πτυσσόμενη ράβδο (γκλοπ), προκαλώντας του σωματικές βλάβες. Επιπλέον, ο συλληφθείς, προκάλεσε φθορές σε όχημα του 51χρονου. Βρέθηκε και κατασχέθηκε ανωτέρω πτυσσόμενη ράβδος.