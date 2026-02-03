Νέες ημερομηνίες για το συνέδριο «Ελαιοκομικός Τομέας: Προβλήματα και Προοπτικές»

Η Επιστημονική Εταιρεία Εγκυκλοπαιδιστών Ελαιοκομίας (4Ε) ενημερώνει το κοινό ότι λόγω αλλαγών στον προγραμματισμό, το πολυθεματικό συνέδριο με τίτλο «Ελαιοκομικός Τομέας: Προβλήματα και Προοπτικές» θα πραγματοποιηθεί στις 11 και 12 Ιουνίου 2026 στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το συνέδριο θα καλύψει τις εξελίξεις και τις προκλήσεις στον ελαιοκομικό τομέα, ενώ θα φιλοξενήσει τις ακόλουθες σημαντικές θεματικές ενότητες.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Κλιματική Αλλαγή: Επιπτώσεις στην ελαιοκαλλιέργεια και μέτρα αντιμετώπισης.

Σύγχρονες καλλιεργητικές πρακτικές και φυτοπροστασία.

Αρωματικοί υδρογονάνθρακες ορυκτελαίων (MOAH) και επιμολυντές: Οι μεγάλες απειλές.

Σύγχρονες τεχνολογίες στο ελαιοτριβείο για βελτίωση των αποδόσεων και ποιότητα ελαιολάδου.

Οι ευεργετικές δράσεις του ελαιολάδου στην υγεία.

Οι προκλήσεις και το μέλλον της ελληνικής επιτραπέζιας ελιάς.

Η αλυσίδα αξίας του ελαιολάδου: Εισόδημα και τιμές από τον παραγωγό έως τον καταναλωτή.

Συμπεράσματα

Η οργανωτική επιτροπή (αλφαβητικά):

Δεναξά Νικολέτα-Κλειώ

Επίκουρη Καθηγήτρια Δενδροκομίας-Ελαιοκομίας στο Εργαστήριο Δενδροκομίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Μέλος 4Ε

E-mail: [email protected]

Δημόπουλος Κωνσταντίνος

Ομότιμος Καθηγητής Βιοχημείας & Χημείας Τροφίμων στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επιστημονικός Υπεύθυνος της 4Ε

E-mail: [email protected]

Ζαμπούνης Βασίλης

Γεωργοοικονομολόγος, Εκδότης, Πρόεδρος 4Ε

E-mail: [email protected]

Πανάγου Ευστάθιος

Καθηγητής στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας Τροφίμων του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Μέλος 4Ε.

E-mail: [email protected]

Περδίκης Διονύσης

Καθηγητής στο Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας και Εντομολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Μέλος 4Ε

E-mail: [email protected]

Ρούσσος Πέτρος

Καθηγητής Δενδροκομίας – Ελαιοκομίας στο Εργαστήριο Δενδροκομίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Μέλος 4Ε

E-mail: [email protected]

Σκόνδρας Δημήτρης

Χημικός Μηχανικός, Επιστημονικός Σύμβουλος του Κέντρου Ποιότητας Ελιάς, Μέλος 4Ε

E-mail: [email protected]

Γραμματεία Συνεδρίου: Αποστολοπούλου Κατερίνα- Γλαύκη, Γεωπόνος M.Sc, Περιβάλλον & Ανάπτυξη ΕΜΠ, Επιστημονικό Προσωπικό της 4Ε.

E-mail: [email protected]

Η οργανωτική επιτροπή, σε συνεργασία με την Άξιον Εκδοτική ως εκτελεστικό διοργανωτή, καλεί όλους τους επαγγελματίες και επιστήμονες του τομέα να παρακολουθήσουν και να συμμετάσχουν ενεργά.