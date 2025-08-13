Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες για προθεσμίες και παράβολα

Οι παλαιού τύπου ταυτότητες χωρίς μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ) σταματούν να ισχύουν στις 3 Αυγούστου 2026, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1157. Όλοι οι κάτοχοι υποχρεούνται να τις αντικαταστήσουν με το νέο ψηφιακό δελτίο.

Κόστος έκδοσης και μειώσεις

Η έκδοση νέας ταυτότητας επιβαρύνει τον πολίτη με 10,00 € ηλεκτρονικό παράβολο, που καλύπτει το δελτίο, την προσωποποίηση και τη μεταφορά. Πολύτεκνοι καταβάλλουν μειωμένη τιμή 5,00 €, ενώ απαιτείται και ένσημο ΕΛ.ΑΣ. 0,50 € για την αίτηση.

Διάρκεια ισχύος και χρόνος έκδοσης

Η ισχύς της νέας ταυτότητας είναι 10 έτη, σύμφωνη με ευρωπαϊκά πρότυπα και τον ICAO. Η διαδικασία έκδοσης ολοκληρώνεται μέσα σε περίπου 7 ημέρες από την ημέρα της αίτησης.

Ψηφιακό ραντεβού για έκδοση

Οι πολίτες μπορούν να κλείσουν ραντεβού μέσω της πλατφόρμας id.gov.gr με κωδικούς Taxisnet. Επιλέγουν περιφέρεια, αστυνομικό τμήμα και ημερομηνία. Σε περιπτώσεις απώλειας ή φθοράς, απαιτείται επικοινωνία με την αρμόδια Υπηρεσία για έκτακτο ραντεβού.

