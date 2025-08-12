Προτάσεις και λύσεις για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αγερούν στους νέους ομογενείς που δεν γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα

Δελτίο Τύπου

Το Σάββατο 9 Αυγούστου ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 16ου Συνεδρίου και η Τακτική Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση της Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας στους φιλόξενους χώρους της Αίθουσας Cosmos του Costa Navarino.

Στο πρώτο μέρος του Συνεδρίου «ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑ – ΟΛΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ, … της ημετέρας παιδείας μετέχοντες», τέθηκαν ερωτήσεις και εισηγήθηκαν λύσεις και προγράμματα πως να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις οι οποίες αφορούν τα παιδιά των ομογενών μας και όχι μόνο, δεύτερης και τρίτης γενιάς, τα οποία δεν γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα επαρκώς έως καθόλου.

Η σοβαρότητα του θέματος, προσέλκυσε εξαιρετικούς ομιλητές, με επί κεφαλής τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Χρήστο Μπούρα, τον οποίο και τίμησε ο Πρόεδρος της Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας, Δήμαρχος Καλαμάτας κ. Αθαν. Βασιλόπουλος.

Την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου κήρυξε ο Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας κ. Αναστασόπουλος, τονίζοντας την σπουδαιότητα της επεμβατικής λειτουργίας της Αμφικτυονίας στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς μας στα πέρατα της Γής.

Οι ομιλίες των : Δρ. Βασιλικής Νικητοπούλου, Φιλόλογου Καθηγήτριας σε Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Καΐρου, Δρ. Μαρίας Παρίση, Τακτικής Επόπτριας Ποιότητας Εκπαίδευσης της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, του Δρ. Ιωάννη Σόλαρη, Επόπτη Ποιότητας Εκπαίδευσης ΔΔΕ Μεσσηνίας, και οι παρεμβάσεις των: Δρ. Ανδρέα Καρατζά Δ/ντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας,

Dr. Ευγενίας Αρβανίτη, Καθηγήτριας Πανεπιστημίου Πατρών, Δρ. Ελένης Βολονάκη, Καθ. Πανεπ. Πελοποννήσου και Μαρίας Πολυμενάκου, Φιλολόγου Β΄ Εκπαίδευσης στη Σικελία, ήταν απόλυτα ενημερωτικές και πολύ ενδιαφέρουσες.

Τέθηκαν οι βάσεις για μια νέα αρχή, ένα καινούργιο κεφάλαιο στις δραστηριότητες της Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας.

Στην κατάμεστη αίθουσα, οι σύνεδροι παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις αναλυτικές, εμπεριστατωμένες αναφορές στην Ελληνομάθεια, η οποία στην διασπορά είναι λειτούργημα που κρατάει τα παιδιά μας σε επαφή με την γλώσσα, τα ήθη και έθιμα μας.

Στην συνέχεια πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση με την συμμετοχή 60 μελών συλλόγων και κοινοτήτων με έδρα όχι μόνον την Ελλάδα, αλλά και από Αμερική, Καναδά, Ευρώπη, Αίγυπτο, Αυστραλία, Ουζμπεκιστάν. Διαβάστηκαν στο σώμα, ο Οικονομικός Απολογισμός, ο Έλεγχος της Εξελεγκτικής Επιτροπής και οι δράσεις των ετών 2023- 2025, και εγκρίθηκαν παμψηφεί από την ολομέλεια.

Το εκλεγμένο προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης, με Πρόεδρο την κ. Σταυρούλα Καλδή, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, και βοηθούς τις κυρίες Αγγελική Μαθιοπούλου και Σταυρούλα Αποστολάκου διεκπεραίωσε με άψογο και υποδειγματικό τρόπο τις εκλογές. Οι εκλεγμένοι, παλαιά και νέα μέλη, θα συγκροτηθούν σε σώμα ως το νέο Δ.Σ., στις 12 Αυγούστου στο γραφείο του Αντιπ/ρχη Μεσσηνίας κ. Αναστασόπουλου, ο οποίος θα ηγηθεί ως νέος Πρόεδρος για την επόμενη διετή θητεία.