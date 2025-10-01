Τελευταία Νέα
97.3best
Τετάρτη
1
Οκτώβριος
TOP
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο παζάρι με τα σούπερ μάρκετ για μείωση τιμών σε 1.000 προϊόντα

Share

Ξανά στο τραπέζι των συζητήσεων θα βρεθεί το αίτημα της Πολιτείας για τη μείωση τιμών στα σούπερ μάρκετ. Το αίτημα αυτό έχει διατυπωθεί από τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο, αλλά και από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, προς την Ένωση Σούπερ μάρκετ Ελλάδος (ΕΣΕ), αλλά φαίνεται ότι δεν έχει υλοποιηθεί, τουλάχιστον στον βαθμό που θα ήθελε η κυβέρνηση.

Οι μειώσεις αυτές η κυβέρνηση έχει ζητήσει να γίνουν στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των επιχειρήσεων, και με βασικό στόχο να χτυπηθεί η ακρίβεια, που ταλαιπωρεί τα χαμηλά εισοδήματα της χώρας. Αντίστοιχο μέτρο είχε υλοποιηθεί και το 2024 σε 700 κωδικούς προϊόντων.
διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του www.powergame.gr πατώντας εδώ
Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΥΓΕΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ