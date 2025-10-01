Νέο παζάρι με τα σούπερ μάρκετ για μείωση τιμών σε 1.000 προϊόντα

Ξανά στο τραπέζι των συζητήσεων θα βρεθεί το αίτημα της Πολιτείας για τη μείωση τιμών στα σούπερ μάρκετ. Το αίτημα αυτό έχει διατυπωθεί από τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο, αλλά και από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, προς την Ένωση Σούπερ μάρκετ Ελλάδος (ΕΣΕ), αλλά φαίνεται ότι δεν έχει υλοποιηθεί, τουλάχιστον στον βαθμό που θα ήθελε η κυβέρνηση.

Υπενθυμίζεται ότι από τον περασμένο Αύγουστο η κυβέρνηση έχει ζητήσει από την ΕΣΕ να φέρει μειώσεις τιμών σε 1.000 κωδικούς προϊόντων. Μάλιστα, όπως αναφέρουν στελέχη του υπουργείου Ανάπτυξης, η επιθυμία είναι να ξεπεραστούν οι 1.000 κωδικοί και μάλιστα οι μειώσεις να ισχύσουν για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο διάστημα.