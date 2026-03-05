Ακρίβεια: Εμμένει με τιμές που «λυγίζουν» τα ράφια – Ποια αγαθά παραμένουν στα ύψη

Η επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ εξακολουθεί να αποτελεί μια δύσκολη «εξίσωση» για τους καταναλωτές, καθώς η ακρίβεια δείχνει τα δόντια της σε βασικά είδη διατροφής που γεμίζουν το καθημερινό τραπέζι. Μπορεί οι συνολικοί δείκτες να δείχνουν μια σχετική σταθεροποίηση, ωστόσο τα νούμερα στο ταμείο αποκαλύπτουν μια διαφορετική, πιο πιεστική πραγματικότητα.

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία που ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) για τον Φεβρουάριο του 2026, οι ανατιμήσεις σε συγκεκριμένες κατηγορίες τροφίμων παραμένουν σε δυσθεώρητα ύψη, δοκιμάζοντας τις αντοχές των νοικοκυριών.

Η μεγάλη εικόνα

Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο πληθωρισμός στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ έκλεισε στο +1,38% τον Φεβρουάριο του 2026, συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Αν κοιτάξουμε τη μακροπρόθεσμη τάση, στο κυλιόμενο 12μηνο (Μάρτιος 2025 – Φεβρουάριος 2026), καταγράφεται συνολική αύξηση της τάξης του +1,55%.

Παρότι σημειώθηκε μια οριακή μείωση κατά -0,19% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2026, το κόστος για τη συντήρηση ενός σπιτιού παραμένει αυξημένο.

Η έρευνα του ΙΕΛΚΑ δεν βασίζεται σε απλές δειγματοληψίες, αλλά στην ανάλυση των πραγματικών μηνιαίων πωλήσεων των μεγάλων αλυσίδων, αποτυπώνοντας με ακρίβεια τις αγοραστικές επιλογές των καταναλωτών στο οργανωμένο λιανεμπόριο. Και η αποτύπωση αυτή κρύβει σημαντικές ανισότητες ανάμεσα στα ράφια.

Τα «βαρίδια» στο καλάθι

Εκεί που ο καταναλωτής πραγματικά «λυγίζει» είναι στον διάδρομο των φρέσκων τροφίμων. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις, συγκρίνοντας τον Φεβρουάριο του 2026 με τον Φεβρουάριο του 2025, εντοπίζονται σε είδη πρώτης ανάγκης:

