Νέο σύστημα βάζει φρένο στους ηλικιωμένους οδηγούς

Υπάρχουν συζητήσεις που κανείς δεν θέλει να κάνει με τους γονείς του. Η πιο δύσκολη από όλες; Εκείνη για το αν ήρθε η ώρα να σταματήσουν να οδηγούν. Η General Motors πιστεύει ότι μπορεί να δώσει τη λύση, και μάλιστα με τη βοήθεια της τεχνολογίας.

Μια νέα ευρεσιτεχνία της GM, με τον εύγλωττο τίτλο “System and Method for Determining a Driver Retirement Score”, περιγράφει ένα σύστημα που θα αξιολογεί την ικανότητα οδήγησης και θα καταλήγει σε έναν «δείκτη συνταξιοδότησης οδηγού». Η λογική είναι απλή αλλά επαναστατική: το αυτοκίνητο παρακολουθεί δεδομένα όπως χρόνους αντίδρασης, σημάδια κόπωσης, ακόμα και το πόσο συχνά κορνάρουν άλλοι οδηγοί στον χρήστη.

Ελέγχει επίσης αν τηρούνται τα όρια ταχύτητας, αν χρησιμοποιούνται οι φλας και αν οι ελιγμοί γίνονται με συνέπεια.

Σε αντίθεση με τα υπάρχοντα συστήματα προσοχής, που απλώς ειδοποιούν όταν ο οδηγός δείχνει κουρασμένος, το σχέδιο της GM πάει πιο μακριά.