Νεοκλής Κρητικός: «Ανάγκη ολιστικού σχεδίου για αντιμετώπιση τοξικού λαγοκέφαλου»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την ανάγκη εκπόνησης ολιστικού σχεδίου για την ανά την επικράτεια αντιμετώπιση του λαγοκέφαλου, ο οποίος εδώ και μια δεκαετία προκαλεί σημαντική ζημιά στο θαλάσσιο οικοσύστημα και την παράκτια αλιεία της Ανατολικής Μεσογείου, επισημαίνει με Ερώτηση στον αρμόδιο για την Αλιεία Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Χρήστο Κέλλα, ο βουλευτής Π.Ε. Λακωνίας κ. Νεοκλής Κρητικός.

Σημειώνεται πως για την Ελλάδα, σχετική μελέτη του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. εντοπίζει το πρόβλημα στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και σε περιοχές της Πελοποννήσου. Μεταξύ των τελευταίων, στη Λακωνία το πρόβλημα εμφανίζεται με τη μεγαλύτερη έκταση και ένταση.

«Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων πρόκειται να ενεργοποιήσει ένα πιλοτικό πρόγραμμα διαχείρισης του εισβολικού είδους μόνο για την Κρήτη», επισημαίνει ο κ. Κρητικός υπογραμμίζοντας πως «η εξαίρεση των υπόλοιπων θιγόμενων περιοχών δημιουργεί επιπλέον αντιδράσεις και αίσθημα άνισης μεταχείρισης. Μάλιστα έγινα αποδέκτης κατεπείγοντος αιτήματος του Σωματείου Επαγγελματιών Αλιέων Δήμου Μονεμβασίας τα μέλη του οποίου διαμαρτύρονται για τη μη συμπερίληψη της Π.Ε. Λακωνίας στο εν λόγω πιλοτικό πρόγραμμα».

Συγχρόνως, ο κ. Κρητικός ενημερώθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα» του ΥΠΑΑΤ πως ετοιμάζει την ενεργοποίηση της εν λόγω πιλοτικής δράσης μόνο για την περιοχή της Κρήτης, εξ ου και ο όρος «πιλοτική». Επ’ αυτού ο κ. Κρητικός σχολιάζει: «Από την άλλη πλευρά, θεωρώ πως κρίνεται αναγκαία η διάχυση και χρήση των συμπερασμάτων που θα προκύψουν προς όφελος όλων των θιγόμενων περιοχών».

Όπως εξηγεί: «Δεδομένου ότι η αλιεία είναι ένας σημαντικότατος κλάδος του πρωτογενούς τομέα, ένας κλάδος που δημιουργεί άμεσα υπεραξία και προστιθέμενη αξία στην ελληνική παραγωγική διαδικασία. Δεδομένου πως οι αλιείς έχουν περιέλθει σε δυσχερή θέση, διότι βλέπουν το εισόδημα -από τη μόνη πηγή προσόδου τους- να συρρικνώνεται, λόγω και της δραστικής μείωσης των ιχθυοαποθεμάτων, η οποία έχει ως συνεπακόλουθο τη σταδιακή εγκατάλειψη του επαγγέλματος, καθώς και πως διαρκώς καταγράφονται νέοι πληθυσμοί ειδών λαγοκέφαλου».

Ο κ. Κρητικός θέτει στον κ. Κέλλα τρία ερωτήματα: