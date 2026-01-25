Νίκολα Πελτζ: Η γυναίκα που μπήκε στη ζωή του Μπρούκλιν Μπέκαμ και τίποτα δεν είναι πια το ίδιο

Τελευταία Νέα
Μετά από μήνες έντασης, ο Μπρούκλιν Μπέκαμ έσπασε τη σιωπή του και μέσω μιας μακροσκελούς δήλωσης, ανακοίνωσε ότι η σχέση του με την οικογένειά του έχει καταρρεύσει. Σε ένα μήνυμα γεμάτο κατηγορίες, είπε ότι τον έλεγχαν και ότι για πρώτη φορά υπερασπίζεται δημόσια τον εαυτό του.

Η διαμάχη δεν αφορά μόνο τον Μπρούκλιν Μπέκαμ, αλλά και τη σύζυγό του, Νίκολα Πέλτζ. Η 31χρονη ηθοποιός και συγγραφέας είναι κόρη ενός Αμερικανού μεγιστάνα και έχει πολύ διαφορετικό προφίλ από τους διάσημους πεθερούς της.

Οι φίλοι των Μπέκαμ τη θεωρούν την «κακιά» της ιστορίας, που έβαλε τον Μπρούκλιν εναντίον της οικογένειας και διέλυσε τη διάσημη οικογένεια. Αντίθετα, όσοι στηρίζουν τον Μπρούκλιν τη βλέπουν ως μια ταλαντούχα γυναίκα που απλώς μεγάλωσε σε μια πολύ ισχυρή και πλούσια οικογένεια.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του bovary.gr πατώντας εδώ 

