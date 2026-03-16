Κέρδισε τη μεγάλη «μάχη» η ταινία «Μια Μάχη Μετά την Άλλη» – Οι εκπλήξεις και οι καλύτερες στιγμές των φετινών Όσκαρ

Μεγάλος νικητής της βραδιάς των 98ων Βραβείων Όσκαρ αναδείχθηκε η ταινία «Μια Μάχη Μετά την Άλλη», η οποία κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας και ολοκλήρωσε την πορεία της στη φετινή τελετή με έξι συνολικά αγαλματίδια.

Στη δεύτερη θέση της βραδιάς με 4 βραβεία βρέθηκε το «Sinners».  Πρόκειται για τα Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για τον Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, Πρωτότυπου Σεναρίου για τον Ράιαν Κούγκλερ, Φωτογραφίας, και Πρωτότυπης Μουσικής. Το «Sinners» είχε συγκεντρώσει έντονο ενδιαφέρον στη φετινή τελετή, καθώς κατέγραψε ρεκόρ 16 υποψηφιοτήτων, τον μεγαλύτερο αριθμό υποψηφιοτήτων για ταινία σε μία χρονιά.

Αθόρυβη αλλά αρκετά επιτυχημένη κρίθηκε η πορεία της ταινίας «Frankenstein» του Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο, ενώ και το «KPop Demon Hunters» κέντρισε τα βλέμματα στις κερδίζοντας και το Όσκαρ Πρωτότυπου Τραγουδιού.

