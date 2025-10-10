Νομοθετική ρύθμιση στα σούπερ μάρκετ: Δύο τιμές στα προϊόντα στα ράφια

«Στο νομοσχέδιο για τη νέα Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς προβλέπεται η δυνατότητα στους δήμους να δημιουργούν λαϊκές αγορές μόνο για παραγωγούς, άρα το χωράφι έρχεται στο ράφι», τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας σήμερα (9.10.2025) στον ΑΝΤ1.

«Επειδή παρατηρούνται σε κάποια προϊόντα αδικαιολόγητες αυξήσεις, με υπουργική απόφαση κάτω από την τιμή πώλησης θα αναγράφεται η πρώτη τιμή τιμολόγησης του προϊόντος στον τόπο παραγωγής, ώστε ο πολίτης να είναι ενημερωμένος, να γνωρίζει και να αποφασίζει», ξεκαθάρισε ο Τάκης Θεοδωρικάκος.

Ο κ. Θεοδωρικάκος ζήτησε τη στήριξη των κομμάτων της αντιπολίτευσης σε αυτές τις παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες του υπουργείου Ανάπτυξης. «Απευθύνω κάλεσμα στις πολιτικές δυνάμεις να υποστηρίξουν αυτά τα μέτρα χωρίς ιδιοτέλεια γιατί είναι υπέρ των καταναλωτών», είπε χαρακτηριστικά και ξεκαθάρισε ότι στο μεταβατικό διάστημα οι έλεγχοι από τη ΔΙΜΕΑ και τα πρόστιμα όποτε απαιτείται θα συνεχιστούν κανονικά.

