Πρόστιμα έως 2.000 ευρώ για απλήρωτα τέλη, ΚΤΕΟ και ανασφάλιστα ΙΧ κάθε εξάμηνο: πώς θα εντοπίζονται παραβάτες

Σε πλήρη λειτουργία τίθεται ο μηχανισμός ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό οχημάτων που κυκλοφορούν παράνομα στους ελληνικούς δρόμους. Οι αυτόματοι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται κάθε έξι μήνες και θα αφορούν αρχικά οχήματα χωρίς ασφαλιστική κάλυψη ή εκείνα που έχουν δηλωθεί σε ακινησία για αποφυγή καταβολής τελών κυκλοφορίας. Από το 2026, το σύστημα θα επεκταθεί και στα οχήματα που δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ, ενώ τα πρόστιμα θα φτάνουν έως και τα 1.000 ευρώ. Οι ιδιοκτήτες θα έχουν δικαίωμα ενημέρωσης και ένστασης κατά της βεβαίωσης παράβασης.

Νέα υπουργική απόφαση (175625 ΕΞ 2025), η οποία συνυπογράφεται από τους Υφυπουργούς Εθνικής Οικονομίας Γεώργιο Κώτσηρα, Προστασίας του Πολίτη Μιχάηλ Χρυσοχοΐδη, Υποδομών Κωνσταντίνο Κυρανάκη, Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτριο Παπαστεργίου, και τον Διοικητή της ΑΑΔΕ Γεώργιο Πιτσιλή περιγράφει πώς θα διενεργούνται οι έλεγχοι για τα οχήματα που κυκλοφορούν παράνομα.

Πότε ξεκινούν οι έλεγχοι

Η πρώτη διασταύρωση για το 2025 έχει ημερομηνία αναφοράς την 2α Ιουνίου 2025, με δυνατότητα αξιοποίησης επικαιροποιημένων στοιχείων που διατίθενται από τους φορείς. Από το 2026 και εφεξής, οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις θα πραγματοποιούνται τουλάχιστον μία φορά ανά εξάμηνο – την 1η Μαρτίου για το πρώτο εξάμηνο και την 1η Αυγούστου για το δεύτερο.

