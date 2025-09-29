Από 1η Οκτώβρη ξεκινάει η λειτουργία της Ενιαίας Τηλεφωνικής Γραμμής 1566 στο Νοσοκομείο Καλαμάτας

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου Καλαμάτας ενημερώνει τους πολίτες για τη νέα δυνατότητα που έχουν να κλείνουν ραντεβού στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου, εύκολα και γρήγορα, μέσω της Εθνικής Τηλεφωνικής γραμμής 1566, σύμφωνα με την υπ/αριθ. Γ2α/Γ.Π.οικ.39846/11.9.2025 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας.

Η τηλεφωνική γραμμή 1566 θα λειτουργεί σε 24ώρη βάση, 7 ημέρες την εβδομάδα, είναι ΔΩΡΕΑΝ και η λειτουργία της για το Νοσοκομείο Καλαμάτας θα ξεκινήσει την 1η Οκτωβρίου 2025.

Απαραίτητη προϋπόθεση για το κλείσιμο το ραντεβού είναι ο ασθενής να διαθέτει ΑΜΚΑ.

Συνοψίζοντας οι πολίτες μπορούν να κλείνουν ραντεβού στα Εξωτερικά Ιατρεία με τους εξής τρόπους:

Τηλεφωνικά στην Εθνική τηλεφωνική γραμμή 1566, δωρεάν Ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής MyHealth App Ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας: gr-Εξωτερικα Ιατρεία: https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/phakelos-ugeias/finddoctors Με την αυτοπρόσωπη παρουσία στην Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων Τηλεφωνικά στο 27213 63691-692 (από Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00-13:00)

Εξαιρούνται τα κάτωθι εξωτερικά ιατρεία για τα οποία τα ραντεβού θα κλείνονται είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία στην Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων είτε στα αντίστοιχα τηλέφωνα:

Ιατρείο Πόνου: τηλ 27213 63521

Ιατρείο Οικογενειακού Προγραμματισμού (test pap): τηλ. 27213 63338

