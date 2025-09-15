Novartis: Ενοχοι οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες – Οι ποινές

Την ενοχή των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων, Μαρίας Μαραγγέλη και Φιλίστορα Δεσταμπασίδη, στην υπόθεση της Novartis για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση σε βάρος πέντε και τριών προσώπων αντίστοιχα, αποφάσισε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας.

«Μετά από μια μακρά αποδεικτική διαδικασία καταλήξαμε στα εξής. Για τον πρώτο κατηγορούμενο (Δεστεμπασίδη), κρίνει ότι πρέπει να καταδικαστεί για τις καταθέσεις του εις βάρος του Αδώνιδος Γεωργιάδη, Ανδρέα Λοβέρδου και Νίκου Μανιαδάκη. Πρέπει να κηρυχθεί ένοχος και για ψευδή καταμήνυση», ανέφερε η πρόεδρος ανακοινώνοντας και τα πρόσωπα για τα οποία ο κατηγορούμενος Φιλιστωρ Δεσταμπασίδης πρέπει να απαλλαγεί.

Την ενοχή της Μαρίας Μαραγγέλη για όσα κατέθεσε για πέντε πρόσωπα αποφάσισε το δικαστήριο. Ειδικότερα, η πρώην γραμματέας του άλλοτε ισχυρού άνδρα της Novartis, Κωνσταντίνου Φρουζή, κρίθηκε ένοχη για όσα κατέθεσε για τους Αδωνι Γεωργιάδη, Γιάννη Στουρνάρα, Ανδρέα Λοβέρδο, Μάριο Σαλμά και Αντώνη Σαμάρα. Αντιθέτως, απαλλάχθηκε για τις καταθέσεις της σχετικά με τους Βασιλική Κατραβά, Δημήτρη Αβραμόπουλο, Σταυρούλα Νικολοπούλου και Νικόλαο Μανιαδάκη.

Οι ποινές

Ποινή φυλάκισης 25 μηνών επιβλήθηκε στον Φιλίστωρα Δεστεμπασίδη και 33 μηνών φυλάκισης με τριετή αναστολή στη Μαρία Μαραγγέλη.

Νωρίτερα, το δικαστήριο υιοθέτησε την εισαγγελική πρόταση για αναγνώριση του ελαφρυντικού του σύννομου βίου.

Η εισαγγελέας Ειρήνη Πελεκάνου αναφερόμενη στον Φιλιστωρα Δεστεμπασίδη, είπε πως «η αναγνώριση του ελαφρυντικού μη ταπεινών αιτιών έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την ενοχή για εν γνώση του ψευδή κατάθεση, άρα δεν πρέπει να αναγνωριστεί. Να του δοθεί όμως το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου, ήταν εδώ σε κάθε συνεδρίαση, βοήθησε, έχει λευκό ποινικό μητρώο».

Σχετικά με τη Μαρία Μαραγγέλη η εισαγγελέας σχολίασε πως «μπορεί η κατηγορούμενη να μην υπέστη τη βάσανο της διαδικασίας ωστόσο προσήλθε για να απολογηθεί, δεν έχω συγκεκριμένα στοιχεία για τη ζωή της αλλά πρέπει να της αναγνωριστεί το ελαφρυντικό του σύννομου βίου».

