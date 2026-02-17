Τελευταία Νέα
97.3best
Τρίτη
17
Φεβρουάριος
TOP
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Vishing: Πώς μπορούν να σας κλέψουν χρήματα χωρίς την κάρτα σας

Share

Vishing (κακόβουλη τηλεφωνική επικοινωνία) είναι η απόπειρα phishing που πραγματοποιείται μέσω τηλεφωνικής κλήσης ή φωνητικού μηνύματος. Οι phishers παραπλανούν τον καλούντα, χρησιμοποιώντας προσωπικές πληροφορίες, όπως το όνομά του, δίνοντας την αίσθηση ότι η κλήση πραγματοποιείται από εκπρόσωπο της τράπεζας ή κάποιας μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας. Στόχος τους είναι να εκμαιεύσουν ευαίσθητα δεδομένα, που το θύμα πιθανόν να αποκαλύψει και να τα χρησιμοποιήσουν (συνήθως με τη συγκατάθεσή του) εις βάρος του.

Σε αντίθεση με το κλασικό phishing που πραγματοποιείται μέσω email ή SMS, το vishing εκμεταλλεύεται τη ζωντανή επικοινωνία και την ψυχολογική πίεση. Αν και τα φαινόμενα παραποίησης αριθμών κλήσης (spoofing) έχουν περιοριστεί, σύμφωνα με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, οι τηλεφωνικές απόπειρες εξαπάτησης παραμένουν συχνές. Το στοιχείο του επείγοντος και η φαινομενική «εξυπηρέτηση» αποτελούν τα βασικά όπλα των δραστών.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του ot.gr πατώντας εδώ 

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΤΗΣ: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Best-tv.gr
ΕΔΡΑ: Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134
ΑΦΜ: 801227730
ΔΟΥ: Καλαμάτα
ΤΗΛ – EMAIL: 2721063264 / [email protected]
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: Μπελογιάννης Χρήστος, Μπελογιάννης Γιώργος
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μπελογιάννης Χρήστος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Θέμης Κανελλόπουλος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode