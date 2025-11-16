Η Καλαμάτα 80 κοίταξε στα μάτια τον Ολυμπιακό και με όπλο τον κόσμο της κέρδισε με 3-2 σετ

Με τολμη και πίστη στο παιχνίδι της η Καλαματα 80 Affidea κοίταξε στα μάτια … τον Ολυμπιακό. Ένα ντέρμπι – θρίλερ διάρκειας περιπου τριών ωρών, γεμάτο σασπένς και ανατροπές που κρίθηκε στο tie break…

Η «αρμάδα» του Ακή Χατζηαντωνιου είχε ως κύριο χαρακτηριστικό της σε αυτό το παιχνίδι την τόλμη και την διάθεση να ρισκάρει και να τα παίξει όλα για όλα κόντρα στον Ολυμπιακό.

Με Κοβάτσεβιτς και Μάρκου να λειτουργούν ως αιχμή του δόρατος και παρότι βρέθηκαν πίσω με 0-2 σετ, οι «λύκοι» ήταν ψύχραιμοι κερδίζοντας στις λεπτομέρειες, που τελικά έκαναν τη διαφορά.

Το πρώτο σετ είχε «ρυθμό» ερυθρόλευκο… και μετά το 2-2 οι παίκτες του ΟΣΦΠ άνοιγαν σιγά σιγά την ψαλίδα με ηγέτη τον Ατανασιεβιτς. (2-4) Για την Καλαμάτα ο Μάρκου μείωσε σε 20-23 και ο Κοβάτσεβιτς σε 21-24. Όμως το σετ ανήκε στους φιλοξενούμενους (21-15).

Στο 2ο σετ ο Μάρκου πέρασε πάνω από το αντίπαλο μπλοκ με ευκολία για το 4-6, με το ματς να φθάνει σε ισοφάριση 6 ολα. Ακολούθησε τρομερή φάση με Γκοραλικ να πετυχαίνει το 8-7 και με τον Κομητουδη αμέσως μετά να βάζει τους «λύκους» μπροστά στο σκορ για πρώτη φορά (9-7). Οι παίκτες του Ολυμπιακού «κλείδωσαν» τον Μάρκου στο μπλοκ 8-11, με τον νεαρό διαγώνιο να βρίσκει απέναντί του 3πλο μπλοκ… Ο Ολυμπιακός συνέχισε να πιέζει στο σερβις ενω για την γηπεδούχο ομάδα η είσοδος του Δαλακούρα ενίσχυσε την άμυνα (9-11). Ένας πρώτος χρόνος με Λισον και ένα πλασέ του Μάρκου πάνω από το αντίπαλο μπλοκ μείωσαν τη διαφορά σε 15-18. (15-20, 15-23), μια υπόδειξη για παράβαση (16-24) κι ένα πλασέ του Καβανα στον κενό χώρο της άμυνας της Καλαμάτας, έκλεισαν το σετ στο 17-25 δίνοντας στον Ολυμπιακό το προβάδισμα με 0-2.

Η επιστροφή στο ταραφλεξ βρήκε τότε καλαματιανούς αποφασισμένους να ανατρέψουν το σκηνικό. Το 3ο σετ πήγε γρήγορα το 5-6 με αουτ του Ατανασιεβιτς. Ενώ ο Χορβατ κέρδισε το αντίπαλο μπλοκ για το 7-8.Φοβερό μπλοκ του Μάρκου πάνω στον Φρομμ έφερε το ματς στα ίσια ( 8-8)

Και κάπου εκεί η Καλαματα 80 Affidea άρχισε να ανεβάζει στροφές… το μπλοκ του Γκοραλικ σταμάτησε την επίθεση του Ολυμπιακού ισοφαρίζοντας ξανά (9-9, 10-10) κι ένας ασος του Μάρκου έδωσε πόντο προβάδισμα στους «λύκους» 12-11. Ο Σέρβος Φιλιπ Κοβάτσεβιτς σημάδεψε ευθεία στην πίσω ζώνη για το 13-12 και ταχύτατος σε πρώτο χρόνο ο Λισον έγραψε το 14-13. Ο ΟΣΦΠ αντέδρασε για το 14-14, όμως ο Άγγελος Μάρκου «απάντησε» άμεσα (15-14, 15-15). Ο Χορβατ κέρδισε το αντίπαλο μπλοκ και αμεσως μετά πήρε άσο στο σερβίς (17-15) αναγκάζοντας τον Γκαρντινι σε time out που απέφερε μια νεα ισοφάριση (17-17) με τον Ατανασιεβιτς.

Ο Κομητουδης έβγαλε τον Μάρκου στην επίθεση για το 20-19, δίνοντας τη θέση του αμέσως μετά στον Παύλου.(21-19) Ο Ολυμπιακός επαιξε με Τζούριτς ( 22-19), η Καλαμάτα 80 με Κοβάτσεβιτς. (23-19, 23-21, 24-21) για να πανηγυρισει την ανατροπή με 25-21.

Κάπου εδώ η… ευφορία μιας επικείμενης νίκης άρχισε να γίνεται αισθητή και διάχυτη στην κερκίδα, που δεν έπαψε να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του παιχνιδιού, εμψυχώνοντας την ομάδα του Ακη Χατζηαντωνιου.

Με άλλο αέρα εισήλθε η Καλαματα 80 Affidea στο 4ο σετ μπαίνοντας μπροστά με 2-0. Στο 5-2 διατήρησε προβάδισμα με Κοβάτσεβιτς, Μάρκου και Λισον στην επίθεση , αλλά με όπλο το μπλοκ ο ΟΣΦΠ ισοφάρισε σε 5-5.

Ο Μάρκου με πλασέ πήγε το σκορ στο +3 (10-7) και ο Κομητουδης με γρήγορα αντανακλαστικά άρπαξε την ευκαιρία στη δεύτερη μπαλιά για το 11-9 με τον Φρομμ να μειώνει (11-10) για τους ερυθρόλευκους.

Για το 11-16 ο ΟΣΦΠ παρέταξε τριπλό μπλοκ απέναντι στον Μάρκου. Λάθος στο σέρβις του Ολυμπιακού επέστρεψε τη μπάλα στα χέρια των Καλαματιανών (12-16) και ο Κοβάτσεβιτς βρήκε τον τρόπο να «γράψει» το 13-16. Νέο λάθος των φιλοξενούμενων με φιλε από τον Καβανα. Μπλοκ με το ένα χέρι του Λισον για το 15-17 (16-19).

Ο Κοβάτσεβιτς αναπτέρωσε τις ελπίδες πετυχαίνοντας το 17-19 και μια άμυνα στο ταβάνι σε σερβις του Μάρκου πήγε το σκορ στο 18-19 αναγκάζοντας τον κοουτς των ερυθρολεύκων σε tine out, επιχειρώντας να δώσει «ανάσες» στην ομάδα του και συνάμα να σπάσει τον ρυθμό της Καλαμάτας. Σε πρώτο χρόνο έπαιξαν Κομητουδης -Λισον για το 19-20 με τον Αμερικανό να κάνει με τον ίδιο τρόπο το 20-21 κι ακολούθως να με άσο στο σερβις πέτυχε το 21-21. Ο Γκόραλικ ύψωσε τοίχος ( 22-21) και ο Χορβατ σημαδεύοντας στη μικρή διαγώνιο έγραψε το 23-22. Ο Ολυμπιακός ισοφάρισε σε 23ολα, «χαρίζοντας» πόντο στη συνέχεια στους αντιπαλους του με σερβις στο φίλε. Με έναν απίστευτο πόντο η Καλαματα 80 πανηγύρισε τη νίκη του σε 25-23 παρατείνοντας την αγωνία καθώς οδήγησε τον πολλάκις πρωταθλητή, Ολυμπιακό, σε πέμπτο σετ…

Το 5ο σετ ξεκίνησε με λάθη στο σέρβις για την Καλαματα απο Κομητουδη και Χορβατ με τον τελευταίο αμέσως μετά να επανορθώνει (2-2). Με φαση «καρμπόν» ο Κοβάτσεβιτς ισοφάρισε σε 3-3 και ο Μάρκου με ασο στο σέρβις έγραψε το 4-3, ο Ολυμπαικος ζήτησε Video check για να… επιβεβαιώσει τον πόντο υπέρ της Καλαμάτας.

Ο πασαδόρος του ΟΣΦΠ έπαιξε έξυπνα καθώς «είδε» το κενό στην άμυνα και με τη δεύτερη μπαλιά ισοφάρισε 4ολα. Ο Λινάρδος -που σε αρκετές στιγμές του αγώνα πίεσε στο σερβις -πήρε το μπλοκ αουτ 4-5.

Σε μια φάση με δύσκολη υποδοχή και όχι τόσο ιδανική πάσα, ο Κοβάτσεβιτς κατάφερε με πλασέ να ισοφαρίσει σε 5-5

Μια υπέρβαση στον Ολυμπιακό από την ρέφερι του αγώνα έδωσε πόντο στους γηπεδούχους 6-5. Το μπλοκ του Λισον ξεσήκωσε την κερκίδα και ο πίνακας του σκορ γράφει 7-6 και 8-6

Μια κόκκινη στον Ολυμπιακό και ενας πόντος ανέβασαν τη διαφορά στο +3 (9-6), ενώ μια «τορπίλη» απο τον Ατανασιεβιτς μείωσε σε 9-7.

Ο Μάρκου πήρε μπλοκ αουτ 10-7 και ο ΟΣΦΠ πλήρωσε ένα ακόμη λάθος στο σερβίς 10-8. Σταθερο μπλοκ του Nedeljkovic στην Γκοραλικ μείωσε σε 10-9, με τον Μαρκου να ισοφαρίζει 10 όλα αμέσως μετά.

Το σετ πήγαινε πόντο πόντο(11-10, 11-11). Το 12-11 ήρθε από φίλε του Ατανασιεβιτς, κι ένα ακόμη από τον Φρομμ (13-12). Το time που πήρε ο ΟΣΦΠ δεν απέδωσε καθώς η Καλαματα… είχε χαράξει πορεία για μια ιστορική νίκη που ήρθε λίγα λεπτά αργότερα με 15-12 και 3-2 σετ.

Ο Κοβάτσεβιτς αναδείχθηκε MVP για ένα ακόμη ματς, πανηγυρίζοντας με τους συμπαίκτες του μια σπουδαία στιγμή.

Τα σετ: 21-25, 17-25, 25-21, 25-23, 15-12

Ο Άκης Χατζηαντωνίου δήλωσε: “Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια απ’ όλους και όπως βλέπετε σε ένα γεμάτο γήπεδο. Ας μην κρυβόμαστε, ήταν μια πολύ μεγάλη νίκη κόντρα σε ένα σπουδαίο αντίπαλο. Κοιτάμε ήδη το επόμενο παιχνίδι, καθώς όπως έχω πει από την αρχή της χρονιάς, στόχος είναι να παίρνουμε βαθμούς από κάθε παιχνίδι για να πετύχουμε την παραμονή της ομάδας στην κατηγορία.”

Ο Άγγελος Μάρκου δήλωσε: “Ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, ο Ολυμπιακός έχει πολύ καλή ομάδα. Πιστεύω πως ανταποκριθήκαμε στις προσδοκίες και παίξαμε όλοι πολύ καλά.

Ευχαριστώ την ομάδα που μας έχει δώσει τη δυνατότητα να είμαστε εδώ. Αυτοί που δεν μας πιστεύουν, τώρα θεωρώ θα μας πιστέψουν παραπάνω.”