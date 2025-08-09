Ο άλλος δρόμος για το ελαιόλαδο και η μελέτη της Καρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Καλαμάτας

Η Πελοπόννησος διαθέτει έναν ανεκτίμητο θησαυρό: το ελαιόλαδο. Ωστόσο, η διεθνής αγορά αλλάζει ραγδαία και ο ανταγωνισμός εντείνεται. Μεγάλες παραγωγικές δυνάμεις, όπως η Ισπανία – η μεγαλύτερη ελαιοπαραγωγός χώρα στον κόσμο – αλλά και τρίτες χώρες, όπως η Τυνησία και η Τουρκία, αυξάνουν συνεχώς την παραγωγή τους, πιέζοντας τις τιμές προς τα κάτω. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η λύση για τους Έλληνες παραγωγούς δεν μπορεί να είναι η ποσοτική υπεροχή, αλλά η ποιοτική υπεροχή. Η νέα στρατηγική για το ελαιόλαδο πρέπει να βασιστεί στην επιστημονική τεκμηρίωση, στα ιδιαίτερα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, στην τυποποίηση και στις αποδεδειγμένες υγειοπροστατευτικές ιδιότητες.

Ιδιαίτερη θέση σε αυτή τη στρατηγική κατέχει το πολυφαινολικό ελαιόλαδο, το οποίο ήδη διαθέτει επίσημο ευρωπαϊκό ισχυρισμό υγείας (Health Claim) σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 432/2012: «Οι πολυφαινόλες του ελαιολάδου συμβάλλουν στην προστασία των λιπιδίων του αίματος από την οξείδωση». Η πρόσφατη μελέτη της Καρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Καλαμάτας, δημοσιευμένη στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Nutrients (Αύγουστος 2025), ενισχύει και επεκτείνει αυτόν τον ισχυρισμό, προσθέτοντας νέα και μοναδικά ευρήματα. Στη μελέτη συμμετείχαν 50 ασθενείς με υπερλιπιδαιμία, οι οποίοι για 4 εβδομάδες έλαβαν είτε 20 γραμμάρια ημερησίως έξτρα παρθένου ελαιολάδου (EVOO) με χαμηλή περιεκτικότητα σε πολυφαινόλες, είτε 8 γραμμάρια ημερησίως EVOO με υψηλή περιεκτικότητα σε πολυφαινόλες (1021 mg/kg).

Το κύριο εύρημα ήταν ότι το ελαιόλαδο με υψηλότερη περιεκτικότητα σε πολυφαινόλες – ακόμη και σε χαμηλότερη δόση – αποδείχθηκε πιο αποτελεσματικό στη βελτίωση του λιπιδαιμικού προφίλ. Συγκεκριμένα, αύξησε την HDL χοληστερίνη, τη λεγόμενη «καλή» χοληστερίνη που λειτουργεί ως φυσικός «καθαριστής» των λιπιδίων του αίματος, και μείωσε την Lp(a), μια αθηρογόνο λιποπρωτεΐνη που αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα και δεν μειώνεται με φαρμακευτικά σκευάσματα ή τη συνήθη διατροφή. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ποιότητα του ελαιολάδου – και ειδικά η περιεκτικότητα σε πολυφαινόλες – μετράει περισσότερο από την ποσότητα, ενισχύοντας την αναγνώριση της Μεσογειακής Διατροφής ως ισχυρού συμμάχου κατά των καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Για τη διάχυση αυτών των νέων επιστημονικών δεδομένων, ο Σύλλογος των Απανταχού Ραυτοπουλαίων διοργανώνει ειδική εκδήλωση την Κυριακή 10 Αυγούστου, στις 20:00, στο Παλαιό Ελαιοτριβείο – Λαογραφικό Μουσείο Ραπτοπούλου. Στην εκδήλωση θα μιλήσουν η Δρ Χαραλαμπία Μπολέτη, Διευθύντρια Ερευνών του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ, με θέμα «Αντικαρκινικές ιδιότητες των πολυφαινολών του ελαιολάδου», και ο Μανώλης Μάκαρης, ιατρός – καρδιολόγος, με θέμα «Καρδιοπροστατευτικές ιδιότητες του πολυφαινολικού ελαιολάδου».

Ο «άλλος δρόμος» για το ελαιόλαδο είναι η μετάβαση από τη χύμα πώληση στην παραγωγή επώνυμου, επιστημονικά τεκμηριωμένου προϊόντος που συνδυάζει γεύση, υγεία και πολιτισμό, αξιοποιώντας πλήρως τη διεθνή αναγνωρισιμότητα του ονόματος Kalamata και ενδυναμώνοντας τον υφιστάμενο ευρωπαϊκό ισχυρισμό υγείας με νέα, τεκμηριωμένα και μοναδικά ευρήματα.

📚 Διαβάστε τη μελέτη: https://www.mdpi.com/2072-6643/17/15/2543/pdf