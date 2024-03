Ο Άνταμ Σάντλερ είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος ηθοποιός του Χόλιγουντ

Ο Σάντλερ συμμετείχε επίσης στην ελάχιστα προβεβλημένη κωμωδία δράσης The Out-Laws, ενώ ήταν παραγωγός και πρωταγωνιστής -μαζί με τη σύζυγο και τις κόρες του- στην καταξιωμένη κωμωδία You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah.