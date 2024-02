Ο Αντώνης Σαμαράς και το τεστ κοινής λογικής

Σε μια στιγμή πραγματικά κοσμογονικών εξελίξεων για το σύνολο του δυτικού κόσμου και του πλανήτη, η απουσία ηγετών οι οποίοι έχουν το σθένος να εκφράσουν απόψεις που έρχονται σε ευθεία αντίθεση με την επικρατούσα ατμόσφαιρα, αλλά στηρίζουν τους πυλώνες και τις θεμελιώδεις αξίες του δυτικού πολιτισμού και της πραγματικά φιλελεύθερης δημοκρατίας, είναι παραπάνω από εμφανής. Από αυτό το πραγματικά κρίσιμο σκηνικό, δεν εξαιρείται και η πατρίδα μας. Σε τέτοιες κρίσιμες στιγμές, και ειδικά στις ημέρες μας, δύσκολα βρίσκει κανείς πολιτικές προσωπικότητες, οι οποίες χωρίς να επιδιώκουν αξιώματα και κέρδη, επιλέγουν να αποτελέσουν τη φωνή της κοινής λογικής. Διότι ο πραγματικός ηγέτης έχει χρέος να ανταποκριθεί στην ηθική πρόκληση των ημερών. Και πάνω από όλα πρέπει να έχει την ικανότητα αναγνώρισης ενός προβλήματος, πριν πάρει διαστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Του Δημήτρη Γ. Απόκη *

Στην Αμερική, τη Μητρόπολη της Δύσης, έχουμε πλέον το φαινόμενο να υπάρχει ένας ηγέτης που το ίδιο το Υπουργείο Δικαιοσύνης της κυβέρνησής του, παραδέχεται ότι παρανόμησε, αλλά δεν πρόκειται να του ασκηθεί δίωξη, διότι είναι ένας συμπονετικός, καλοπροαίρετος, ηλικιωμένος άνδρας με κακή μνήμη. Και αυτός κρατάει στα χέρια του τη βαλίτσα με τους κωδικούς πυροδότησης του πυρηνικού οπλοστασίου της υπερδύναμης. Στην Ευρώπη, αντιμετωπίζουμε ηγεσίες και κυβερνήσεις οι οποίες έχουν απωλέσει την ουσιαστική πλειοψηφία και την επαφή με τους πολίτες και την κοινωνία.

Και πάνω από όλα, συνολικά έχουμε ηγεσίες οι οποίες έχουν εξελιχθεί σε πειθήνια όργανα μια “Woke” ατζέντας η οποία απειλεί την ίδια την ύπαρξη της Δύσης και του δυτικού πολιτισμού.

Στο δυτικό κόσμο, η παράνομη μετανάστευση, η ενεργειακή πολιτική, η αγροτική πολιτική, η εξωτερική πολιτική, η εθνική ασφάλεια, η πολιτική σε σχέση με την οικογένεια και τις σχέσεις ανάμεσα στα φύλα, έχουν καταληφθεί από μια ιδεοληψία και ένα απροκάλυπτο μειονοτικό δικαιωματισμό, που απειλούν θανάσιμα την επιβίωσή του.

Μέσα σε λίγους μήνες, το πρόβλημα αυτό έχει μεταφερθεί, χωρίς στην ουσία να υπάρχει λόγος, και στην Ελλάδα. Αλλεπάλληλες πολιτικές αποφάσεις και πρωτοβουλίες, προκαλούν τριγμούς σε μια κοινωνία η οποία μέσα από μια πολιτική επιδομάτων, πορεύεται μέσα σε μια γυάλα, χωρίς πραγματικά να αντιλαμβάνεται ότι μπαίνουν τα θεμέλια ενός εκρηκτικού σκηνικού που πολύ σύντομα ως χώρα και ως έθνος θα το βρούμε μπροστά μας.

Στο μεταναστευτικό υιοθέτηση μιας τροπολογίας που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα για το μέλλον. Στο μέτωπο της αντιμετώπισης της απειλής από την Τουρκία, υπογραφή μιας διακήρυξης φιλίας, η οποία ξεπλένει αυτόν που απειλεί και επιδεικνύει μια λογική κατευνασμού η οποία μόνο σε άσχημες εξελίξεις μπορεί να οδηγήσει. Στο μέτωπο με τους αγρότες, που έχει βάλει φωτιά σε όλη την Ευρώπη, μια άρνηση αποδοχής προβλήματος. Και το επιστέγασμα ένα νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια, το οποίο ναρκοθετεί τα θεμέλια της παραδοσιακής οικογένειας, σε μια χώρα και ένα έθνος, που εάν δει κανείς στα στοιχεία για το δημογραφικό, υφίσταται ξεκάθαρη υπαρξιακή απειλή.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, υπάρχει μια φωνή, η οποία, χωρίς να επιζητεί οφέλη, έχει το σθένος να εκφράζει ανησυχία και να προειδοποιεί για τους κινδύνους, πολύ πριν πάρουν τη μορφή έκτακτης ανάγκης. Και αυτή η φωνή της κοινής λογική, είναι του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά.

Για όλα τα παραπάνω θέματα, έχει σε ανύποπτο χρόνο, προειδοποιήσει ο πρώην πρωθυπουργός. Και παρά το γεγονός, ότι υπάρχει μια συντονισμένη προσπάθεια αποδόμησης των απόψεών του, αποδίδοντάς του επιδίωξη προσωπικού οφέλους, έκφρασης ακροδεξιών απόψεων, και γκρίνιας, τα γεγονότα και οι εξελίξεις διεθνώς τον δικαιώνουν πανηγυρικά. Τα σλόγκαν και η επικοινωνιακή στρατηγική, δεν αντέχουν το τεστ των γεγονότων και της κοινής λογικής.

Και ο Αντώνης Σαμαράς, όχι μόνο δικαιώνεται, αλλά για όσους έχουν το θάρρος να μιλήσουν ειλικρινά, κατά τη διάρκεια της θητείας του ως πρωθυπουργός, εφάρμοσε πολιτικές και πήρε θέσεις, που σήμερα ενστερνίζονται και προωθούν κόμματα και ηγέτες, που κερδίζουν εκλογές από άκρη σε άκρη της Ευρώπης και του δυτικού κόσμου.

Υπάρχει ακόμη χρόνος, να εισακουστεί και σαν αποτέλεσμα να διασωθεί η χώρα μας, από το χάλι στο οποίο έχει περιέλθει η Ευρώπη και η Δύση ευρύτερα.

* Ο Δημήτρης Γ. Απόκης, είναι Διεθνολόγος, με ειδίκευση στην Αμερικανική Εξωτερική Πολιτική, Γεωπολιτική και Διεθνή Οικονομία. Απόφοιτος των, πανεπιστημίων The American University, School of International Service, και The Johns Hopkins University, The Paul H. Nitze, School of Advanced International Studies της Ουάσιγκτον. Είναι μέλος του The International Institute for Strategic Studies, του Λονδίνου. Ως Δημοσιογράφος, υπήρξε επί σειρά ετών διαπιστευμένος ανταποκριτής στο Λευκό Οίκο, στο Στέητ Ντιπάρτμεντ και στο Αμερικανικό Πεντάγωνο

