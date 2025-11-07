Τελευταία Νέα
Ο Χρυσός Θησαυρός: Η Μαίρη Νικολάου μας μυεί στα Μυστικά της Γεύσης και της Μελισσοκομίας (video)

Η μελισσοκόμος και πιστοποιημένη γευσιγνώστρια μελιού, Μαίρη Νικολάου, ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Τι Λες Τώρα» με την Αναστασία Μάντζαρη. Μας ταξίδεψε στον μαγικό κόσμο της μελισσοκομίας, μίλησε για τα μυστικά του «χρυσού θησαυρού» και μας προσκάλεσε στο Εκθετήριο Τοπικών Προϊόντων στην Καλαμάτα για μια μοναδική γευσιγνωσία. Μάθε τα πάντα για τη γεύση, τα αρώματα και την ιστορία του ελληνικού
μελιού.

