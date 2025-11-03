Ο Δήμαρχος Καλαμάτας εφ’ όλης της ύλης στην εκπομπή «Τα εν Δήμω» του ERTNEWS (video)

Εφ’ όλης της ύλης μίλησε στους δημοσιογράφους Τάκη Σαράντη και Μαρία Μαγκλάρα προσκεκλημένος στην εκπομπή “Τα εν Δήμω”, ο Δήμαρχος Καλαμάτας και Πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου Θανάσης Βασιλόπουλος.

Ο κ. Βασιλόπουλος παρουσίασε θέματα του Δήμου Καλαμάτας, αναφέρθηκε σε αναπτυξιακά ζητήματα αλλά και σε θέματα καθημερινότητας. Ο Δήμαρχος απάντησε σε ερωτήσεις, μίλησε για την πορεία της πόλης τις τελευταίες δεκαετίες αλλά και τις προκλήσεις που υπάρχουν σήμερα, για τον σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής και το όραμα για μια πόλη ανθεκτική, περισσότερο φιλική και φιλόξενη, με ποιότητα ζωής για κατοίκους και επισκέπτες.

Υπήρξε, επίσης, αναφορά στο Κλιματικό Συμβόλαιο της Καλαμάτας, σε έργα υποδομών, σε θέματα πολεοδομικού χαρακτήρα, ψηφιακού μετασχηματισμού, καθημερινότητας και λειτουργίας της πόλης, καθώς επίσης και σε θέματα που συνδέονται με τον πολιτισμό, την ιστορία, τον τουρισμό και τη γαστρονομία.

Η εκπομπή προβλήθηκε το Σάββατο 1η Νοεμβρίου 2025 στο ERTNEWS (δείτε ΕΔΩ).