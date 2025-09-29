Ο Δήμαρχος Καλαμάτας στην επέτειο απελευθέρωσης της Τριπολιτσάς

Χθες, Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025, ο Δήμαρχος Καλαμάτας και Πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου Θανάσης Βασιλόπουλος συμμετείχε στις εκδηλώσεις για την επέτειο της Άλωσης της Τριπολιτσάς από τους Έλληνες, το 1821, κατόπιν προσκλήσεως του Δημάρχου Τριπόλεως Κώστα Τζιούμη.

Ο κ. Βασιλόπουλος μετά το πέρας της Αρχιερατικής δοξολογίας στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγ. Βασιλείου μετέβη μαζί με τους του υπόλοιπους επισήμους στο Μνημείο Αρχιερέων και Προκρίτων στην Πλατεία Άρεως και ακολούθως στον Ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, καταθέτοντας στέφανο, εκ μέρους της ΠΕΔ.

Ακολούθησε υπό βροχή, η παρέλαση για την 204η επέτειο της Άλωσης της Τριπολιτσάς, με τη συμμετοχή -μεταξύ άλλων- τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας καθώς και Συλλόγων από απ’ όλη την Ελλάδα.