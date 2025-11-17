Ο δρόμος που αλλάζει τη Μεσσηνία – Αυτοψία του Υπουργού Υποδομών στο Καλαμάτα – Πύλος – Μεθώνη | Τι απάντησε για το Πύργος -Τσακώνα (pic’s & video)

Αυτοψία στο υπό εξέλιξη σημαντικό έργο του οδικού άξονα Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη πραγματοποίησε σήμερα ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιάο και τον γ.γ. Υποδομών Δημήτρη Αναγνώπουλο και τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Γιάννη Λαμπρόπουλο.

Αυτή την περίοδο, εργασίες εξελίσσονται σε πολλές περιοχές του έργου, όπως στα τμήματα: Καλαμάτα – Ριζόμυλος, Ριζόμυλος – Σουληνάρι και Σουληνάρι – Πύλος.

Οι εργασίες καλύπτουν τις 3 από τις 4 γεωγραφικές ενότητες του έργου, και 41 χλμ. επέμβασης από τα 49 χλμ. συνολικά.

Στο πλαίσιο της αυτοψίας ο Υπουργός και τα στελέχη του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την πορεία των έργων από στελέχη της αναδόχου εταιρείας “Όμιλος Aktor” και δουν την εξέλιξή του, το οποίο στόχος είναι να παραδοθεί το 2028. «Πραγματοποιούμε την αυτοψία, στο πολύ σημαντικό έργο στην Σύμπραξη Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα, Καλαμάτα-Ριζόμηλος-Πύλος-Μεθώνη. Ένα έργο το οποίο η νοτιοδυτική Πελοπόννησος, η Μεσσηνία, το ζητάει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Βλέπουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα ότι τα εργοτάξια συνεχίζουν τις εργασίες με πολύ γρήγορους ρυθμούς και είναι ένα έργο το οποίο πραγματικά θα βοηθήσει όλη την περιοχή να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο.

Ένας δρόμος ο οποίος θα συμβάλει στην ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη, αλλά κυριότερα σε ασφαλείς μετακινήσεις σε μετακινήσεις οι οποίες θα είναι πιο άνετες, πιο γρήγορες και με λιγότερα δυστυχήματα. Άρα, η σημερινή παρουσία του συνόλου της πολιτικής ηγεσίας και των υπηρεσιακών στελεχών, των Βουλευτών, του Περιφερειάρχη και των Δημάρχων μαζί με τον ανάδοχο δείχνουν ότι είναι ένα έργο, στο οποίο το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δίνει πολύ μεγάλη σημασία και θέλουμε όχι απλώς να ολοκληρωθεί εντός χρονοδιαγραμμάτων αλλά να μπορέσει να συμβάλλει ακόμα περισσότερο στην ανάπτυξη της περιοχής», είπε ο κ. Δήμας.

Ο Yπουργός απάντησε σε ερώτηση της τηλεόρασης BEST για το Πύργος -Καλό Νερό -Τσακώνα σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως εξετάζονται όλα τα σενάρια για το πως θα προχωρήσει το έργο στην υλοποίησή του.

«Σε λίγες μέρες θα δώσουμε στην κυκλοφορία και τα τελευταία 10 χιλιόμετρα του Πάτρα -Πύργος το οποίο ολοκληρώνει τον αυτοκινητόδρομο από την Αθήνα, στην Ελευσίνα, στην Κόρινθο, στην Πάτρα και στον Πύργο. Ναι, αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι σε συνεργασία και με την Ολυμπία οδό με τον παραχωρησίου εξετάζουμε τα καλύτερα δυνατά σενάρια για το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε και στο κομμάτι Πύργος -Καλό Νερό -Τσακώνα. Είναι ένα έργο το οποίο και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει επαναλάβει αρκετές φορές ότι είναι μες στον προγραμματισμό της κυβέρνησης. Νομίζω ότι το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα μπορούμε να γίνουμε και πολύ πιο συγκεκριμένοι όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα του.» Ενώ για την παρακάμω της Πύλου προέτρεψε σε υπομονή λέγοντας πως «όλα θα ανακοινωθούν στο χρόνο τους».

Παρόντες ήταν επίσης οι βουλευτές Μεσσηνίας Μίλτος Χρυσομάλλης και Περικλής Μαντάς, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, οι αντιπεριφερειάρχες Στάθης Αναστασόπουλος και Ανδρέας Τσουκαλάς, οι δήμαρχοι Καλαμάτας, Μεσσήνης και Πύλου Νέστορος, Θανάσης Βασιλόπουλος, Γιώργος Αθανασόπουλος και Παναγιώτης Καρβέλας, αντίστοιχα, καθώς και άλλοι θεσμικοί και υπηρεσιακοί παράγοντες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, πέραν του κατασκευαστικού μέρους έχει διασφαλιστεί για 26 χρόνια μετά την κατασκευή και παράδοσή του, ότι θα υπάρχει αδιάλειπτη συντήρηση και λειτουργία με υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.

Σε πλήρη εξέλιξη οι εργασίες στο μεγάλο ΣΔΙΤ της Πελοποννήσου

Με τα έργα να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη στα περισσότερα σημεία του υπό κατασκευή νέου αυτοκινητόδρομου, ο Όμιλος AKTOR εντείνει τις εργασίες στο σημαντικό έργο της κατασκευής του Οδικού Άξονα Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου, Τμήμα «Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη» που υλοποιείται με τη μέθοδο της Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

ΑΥΤΟΨΙΑ ΣΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 10 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ

Νωρίτερα, ο υπουργός πραγματοποίησε αυτοψία στα τελευταία 10 χιλιόμετρα του αυτοκινητόδρομου Πατρών-Πύργου, τα οποία δεν έχουν δοθεί ακόμα στην κυκλοφορία. Όπως δήλωσε ο κ. Δήμας, «η πρόοδος των εργασιών είναι όντως θεαματική από την τελευταία αυτοψία που είχαμε πραγματοποιήσει πριν από περίπου ένα μήνα και αυτό το οποίο μπορώ να πω με μεγάλη ικανοποίηση, είναι ότι οι εκκρεμότητες που υπήρχαν, μία-μία κλείνουν». Παράλληλα, σημείωσε ότι «ο αυτοκινητόδρομος είναι σχεδόν έτοιμος και μέσα στις επόμενες 20 μέρες πιστεύουμε ότι θα δοθεί στην κυκλοφορία, καιρού επιτρέποντος βεβαίως, ενώ τις επόμενες λίγες ημέρες θα ανακοινώσουμε την ακριβή ημερομηνία που θα δοθεί στην κυκλοφορία». Επίσης, σημείωσε ότι «μας χαροποιεί το γεγονός ότι βλέπουμε αυτή την πρόοδο και θεωρούμε ότι είμαστε εντός χρονοδιαγράμματος και θα προλάβουμε κανονικά τον Δεκέμβριο, όπως έχουμε πει».

Σχετικά με τον ακριβή χρόνο παράδοσης στην κυκλοφορία των τελευταίων 10 χιλιομέτρων, ο Χρίστος Δήμας ανέφερε ότι «είχαμε πει πως θα παραδοθούν, καιρού επιτρέποντος, στις 30 Νοεμβρίου» και συνέχισε: «Σε κάθε περίπτωση 30 Νοεμβρίου θα είναι έτοιμα, σχεδόν στο 100%, τα 10 χιλιόμετρα, αλλά εμείς θέλουμε να παραδώσουμε το 100%. Την ημερομηνία θα την ανακοινώσουμε μέσα στις επόμενες λίγες ημέρες. Εάν δεν είναι 30 Νοεμβρίου, θα είναι σίγουρα αρχές Δεκεμβρίου. Άρα, λίγες ημέρες υπομονή. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο, ένα δύσκολο έργο. Άλλωστε, ο λόγος για τον οποίο έγινε ο διαχωρισμός των 65 χιλιομέτρων από τα 10 χιλιόμετρα, ήταν διότι το συγκεκριμένο τμήμα ήταν σε κυκλοφορία. Υπήρχαν πολλές τεχνικές δυσκολίες, αλλά σήμερα βλέπουμε ότι υπάρχει πραγματικά μία πολύ μεγάλη εξέλιξη και έχει σχηματοποιηθεί ο αυτοκινητόδρομος. Τα τεχνικά έργα έχουν ολοκληρωθεί, όμως μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και ο καιρός. Άρα, για αυτό κρατάμε και μία μικρή επιφύλαξη. Σε κάθε περίπτωση, αν δεν είμαστε 100% έτοιμοι στις 30 Νοεμβρίου, θα είμαστε πολύ κοντά στο 100%, και σίγουρα μέσα στις πρώτες ημέρες του Δεκεμβρίου θα δοθεί στην κυκλοφορία. Άρα, τελειώνουμε και με αυτό το πολύ σημαντικό έργο».

Στο μεταξύ, απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου, ο Χρίστος Δήμας είπε ότι «ο πρωθυπουργός θα είναι παρών στα εγκαίνια αυτού του σημαντικού έργου».

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, σε δηλώσεις που έκανε, ανέφερε: «Ένα μεγάλο ρεκόρ, όπως αυτό της ολοκλήρωσης μέσα σε τρία χρόνια του αυτοκινητόδρομου Πατρών-Πύργου, που αποτελεί τμήμα της Ολυμπίας Οδού, είναι ένα σύνολο πολλών μικρών ρεκόρ. Η πρόοδος που βλέπουμε έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Νομίζω ότι πρέπει να συγχαρούμε και την Ολυμπία Οδό και την κατασκευάστρια εταιρεία, όπως και την κοινοπραξία που έχει εργασίες στο σύνολο του έργου, γιατί δύσκολα προβλήματα λύνονται σε πολύ γρήγορο χρόνο και με την καλύτερη τεχνική. Είναι ένας δρόμος, τον οποίον όλοι όσοι θα τον διαβαίνουν στο μέλλον, θα μνημονεύουν την ποιότητά του και φυσικά θα μνημονεύουν το γεγονός ότι αυτόν τον δρόμο τον έφερε σε πέρας μία κυβέρνηση, η οποία τόλμησε και επανέφερε το έργο σε τροχιά, βάζοντάς το ξανά στην παραχώρηση της Ολυμπίας Οδού. Και η κυβέρνηση που έκανε αυτή την πολιτική επιλογή, ήταν κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη».

Στη συνέχεια μίλησε ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Υποδομών, Δημήτρης Αναγνώπουλος, ο οποίος σημείωσε: «Σε λίγες ημέρες ολοκληρώνονται οι υπολειπόμενες εργασίες των τελευταίων 10 χιλιομέτρων του αυτοκινητόδρομου Πατρών-Πύργου, ένα τμήμα με ιδιαίτερες, σύνθετες τεχνικές εργασίες, αλλά και με πολλές μεταφορές δικτύων. Σε λίγες ημέρες οι διερχόμενοι οδηγοί θα μπορούν να διέρχονται από το σύνολο του αυτοκινητοδρόμου της Ολυμπίας Οδού, Αθήνα-Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος, με ασφάλεια και με καλύτερες ταχύτητες».

Σε δηλώσεις που έκανε ο διευθύνων σύμβουλος της Ολυμπίας Οδού, Παναγιώτης Παπανικόλας, επεσήμανε: «Βρισκόμαστε στο τελευταίο στάδιο ολοκλήρωσης του έργου και στο να δοθούν στην κυκλοφορία τα τελευταία 10 χιλιόμετρα. Ευελπιστούμε μέσα στις επόμενες εβδομάδες να δοθεί στην κυκλοφορία ένας ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος, τηρώντας έτσι την υπόσχεση που δώσαμε πριν από τρία χρόνια, δηλαδή να παραδώσουμε στην κυκλοφορία τον αυτοκινητόδρομο μέσα στο 2025. Σε αυτό το τελευταίο διάστημα θα χρειαστούν ενδεχομένως κάποιες πρόσθετες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, έτσι ώστε να μπορεί να ενωθεί το υπό κατασκευή τμήμα με τον υπόλοιπο αυτοκινητόδρομο, κάτι που ενδεχομένως θα δημιουργήσει κάποια ταλαιπωρία στους χρήστες, η οποία όμως θα είναι εντελώς προσωρινή.

Στόχος μας είναι να παραδώσουμε ένα σύγχρονο αυτοκινητόδρομο, ο οποίος θα κάνει καλύτερη τη ζωή της τοπικής κοινωνίας, αλλά και γενικότερα των χρηστών, αφού θα διέρχονται τον αυτοκινητόδρομο με μεγαλύτερη ασφάλεια και άνεση».

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας AVAX, Κωνσταντίνος Μιτζάλης, τόνισε, μεταξύ άλλων, στις δηλώσεις του: «Δώσαμε μία υπόσχεση στα τέλη Ιουλίου, ότι σε 120 μέρες θα παραδώσουμε τα τελευταία 10 χιλιόμετρα. Θα τηρήσουμε αυτή την υπόσχεση και πιστεύω ότι σε τρεις βδομάδες θα μπορούμε να κάνουμε τα εγκαίνια και των τελευταίων 10 χιλιομέτρων. Πιστεύουμε ότι θα μας βοηθήσει λίγο και ο Θεός με τις βροχές και έτσι θα είμαστε συνεπείς σε αυτά τα οποία υποσχεθήκαμε».

Στην αυτοψία μετείχε και ο αναπληρωτής περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Χαράλαμπος Μπονάνος, ο οποίος, υπογράμμισε ότι «παραδίδεται εντός των επόμενων ημερών ολοκληρωμένος ο σύγχρονος δρόμος που όλοι περιμέναμε, ο δρόμος ο οποίος, επιτέλους, θα συνδέει με ασφάλεια τα αστικά κέντρα της περιφέρειας».