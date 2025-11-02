Ολυμπία οδός: Στην τελική ευθεία για την παράδοση ολόκληρου του έργου

Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι εργασίες για την παράδοση των τελευταίων 10 χιλιομέτρων στον αυτοκινητόδρομο Πατρών-Πύργου, με στόχο να παραδοθούν στις 30 Νοεμβρίου, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ανοίξει συζητήσεις για την υλοποίηση του τμήματος Πύργος-Καλό Νερό-Τσακώνα που θεωρείται σημαντικό για την ολοκλήρωση του έργου.

Στο τελευταίο αυτό τμήμα από το τέλος της Περιμετρικής Πατρών στο Μιντιλόγλι μέχρι τα Καμίνια- το ποσοστό ασφαλτόστρωσης ξεπερνά το 50%, ενώ είναι υπό κατασκευή:

– δύο (2) κόμβοι, στο Μιντιλόγλι και τη ΒΙ.ΠΕ.

– μία Κάτω Διάβαση στα Βραχναίικα

– 2 μεγάλοι τοίχοι αντιστήριξης στα Τσουκαλαίικα

– τα κτίρια διοίκησης και διοδίων στα Καμίνια.

Προχωρά παράλληλα η κατασκευή στο παράπλευρο οδικό δίκτυο, με ορίζοντα ολοκλήρωσης τις αρχές του 2026. Οι συνδετήριες οδοί Αμαλιάδας και Κυλλήνης αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους.

