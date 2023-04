Ο Ελον Μασκ ετοιμάζει το αντίπαλο δέος του ChatGPT

Στη μάχη της τεχνητής νοημοσύνης μπαίνει και ο Ελον Μασκ, παρά τις επιφυλάξεις που έχει εκφράσει για την τεχνολογία αυτή, ετοιμάζοντας το TruthGPT, το αντίπαλο δέος του ChatGPT.

Σε συνέντευξή του στον Τάκερ Κάρλσον του Fox News, ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας επέκρινε την OpenAI, την εταιρεία πίσω από το ChatGPT, λέγοντας ότι «εκπαιδεύει την τεχνητή νοημοσύνη να λέει ψέματα» και ότι έχει γίνει «μια κλειστή πηγή, μια εταιρεία που νοιάζεται μόνο για τα κέρδη και έχει στενή συμμαχία με τη Microsoft».

Από τα «πυρά» του Μασκ δεν ξέφυγε ούτε ο Λάρι Πέιτζ, συνιδρυτής της Google, επειδή «δεν παίρνει στα σοβαρά» την ασφάλεια έναντι της τεχνητής νοημοσύνης.

WATCH: Twitter CEO @ElonMusk gets candid with Fox News' @TuckerCarlson on purchasing the platform and the need for AI regulation pic.twitter.com/Pa9LAD9oA5

— Fox News (@FoxNews) April 18, 2023