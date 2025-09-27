Ο εξοπλισμός και η υπευθυνότητα σώζουν ζωές | Η τήρηση των κανόνων στο κυνήγι είναι υποχρέωση (video)

Με μεγάλο ενδιαφέρον τα ζητήματα τα οποία τέθηκαν στην εκπομπή “τι λες τώρα” της τηλεόρασης BEST που παρουσιάζει η Αναστασία Μάντζαρη (Δευτέρα με Παρασκευή 17:00-19:00) αναφορικά με τα όσα χρειάζεται να γνωρίζουν οι κυνηγοί, από τα έμπειρα μέλη του Κυνηγετικού Συλλόγου Καλαμάτας.

Ο Υπεύθυνος Θήρας Λευτέρης Πουλέτης και το μέλος του Συλλόγου Κώστας Μούζος εστίασαν στο ότι η τήρηση των κανόνων στο κυνήγι είναι βασική υποχρέωση και ενημέρωσαν για τον απαραίτητο εξοπλισμό, σημειώνοντας πως η υπευθυνότητα σώζει ζωές.