Εκπαιδευτική δράση από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας στη γέφυρα της Μαυροζούμαινας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, στο πλαίσιο του εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΕΗΠΚ 2025, θα πραγματοποιήσει θεματική εκπαιδευτική δράση την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου και Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025 με τίτλο « Μαυροζούμαινα, Τα μυστήρια μιας Γέφυρας».

Η δράση στις 3 Οκτωβρίου απευθύνεται σε μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ενώ στις 4 Οκτωβρίου απευθύνεται σε ενήλικο κοινό. Έχει σκοπό την γνωριμία με τη γέφυρα της Μαυροζούμαινας, κηρυγμένο μνημείο από το Υπουργείο Πολιτισμού, σημαντικό τεχνικό έργο, των ελληνιστικών χρόνων το οποίο διατηρείται μέχρι σήμερα.

Η εκπαιδευτική δράση εστιάζει στη διαχρονικότητα του μνημείου και τη σύνδεσή του με την αρχαία Μεσσήνη, στην αρχιτεκτονική και τη χρήση της γέφυρας, στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής και τη σημασία των ποταμών, στην ευαισθητοποίηση για τη διατήρηση, προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς

Η δράση υλοποιείται σε συνεργασία με το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τον Δήμο Οιχαλίας και την Ένωσης Φίλων Μουσικής Καλαμάτας «Αρμονία»

Σημείο συνάντησης 3 και 4 Οκτωβρίου: Γέφυρα Μαροζούμαινας, Νεοχώρι Δήμου Οιχαλίας 10:30π.μ. και στη συνέχεια μετάβαση στο Ψηφιακό Πάρκο Πολιτισμού του Δήμου Οιχαλίας στον Μελιγαλά. Διάρκεια δράσης περίπου μία ώρα και μισή.

Ελεύθερη συμμετοχή για τις 4 Οκτωβρίου με προηγούμενη τηλεφωνική επικοινωνία

Πληροφορίες: Κατερίνα Τζαμουράνη αρχαιολόγος – Μουσειολογος ΕΦΑ Μεσσηνίας

272147908/ 6979108085

Επισημαίνεται πως η είσοδος για το κοινό στα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους θα είναι ελεύθερη για το κοινό το Σαββατοκύριακο 27 και 28 Οκτωβρίου 2025