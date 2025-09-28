Ο Μεσσηνίας Χρυσόστομος στο Μετόχι της Μονής Βουλκάνου (pic’s)

Στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής, στο Μετόχι της Ιεράς Μονής Βουλκάνου, στην “Πανηγυρίστρα” της Μεσσήνης, μετέβη, το πρωί της Κυριακής 28 Σεπτεμβρίου 2025, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος και προέστη της Θείας Λειτουργίας.

Τον Σεβασμιώτατο πλαισίωσαν ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας Αρχιμ. Φίλιππος Χαμαργιάς, Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Βουλκάνου Αρχιμ. Προκόπιος Σμυρνής, οι εφημέριοι των τριών ενοριών της πόλης της Μεσσήνης Πρωτοπρεσβύτεροι Κωνσταντίνος Μελισσουργός, Ανδρέας Ζάννης και Κωνσταντίνος Κατσαπάρας και ο Διάκονος Θεόφιλος Κυριάκος.

Ο Σεβασμιώτατος κηρύττοντας τον θείο λόγο αναφέρθηκε στην παρουσία, επί εννέα ημέρες, της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας της Βουλκανιωτίσσης, στο Μετόχι της Μονής στην Μεσσήνη, η οποία κατέρχεται κατ’ έτος με ολονύκτια πεζοπορία, από την Ιερά Μονή Βουλκάνου έως την πόλη της Μεσσήνης, από τις αρχές του 18ου αιώνα.

Προ του πέρατος της Θείας Λειτουργίας τελέσθηκε Ιερό Μνημόσυνο εις μνήμη του μακαριστού Αρχιμ. Χαρίτωνος Ζαχαρόπουλου, με τον οποίο τόσο ο Σεβασμιώτατος όσο και ο Πρωτοσύγκελλος συνδέονταν εν πνεύματι φιλίας και αγάπης.