ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου στον εορτασμό της Παναγίας Υπαπαντής στην Καλαμάτα

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και την παρουσία χιλιάδων πιστών εορτάστηκε στην Καλαμάτα η Πολιούχος της πόλης, Παναγία Υπαπαντή.

Ακολούθησε πάνδημη λιτάνευση της θαυματουργού Εικόνας της Παναγίας Υπαπαντής στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Τιμές απέδωσαν αγήματα των Ενόπλων Δυνάμεων, Φιλαρμονικές Δήμων της Πελοποννήσου και των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και Μεσσηνιακοί Σύλλογοι.

Καθ’ όλη τη διάρκεια των τελετών παρών ήταν ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή παρουσία της Περιφέρειας σε κορυφαίες στιγμές πίστης, παράδοσης και κοινωνικής συνοχής.

Στο πλαίσιο του εορτασμού, τιμήθηκε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, ενώ αμέσως μετά πραγματοποιήθηκε ειδική εκδήλωση, κατά την οποία ανακηρύχθηκε επίτιμος δημότης Καλαμάτας, σε αναγνώριση της συνολικής του προσφοράς στον δημόσιο βίο.

Παρόντες ήταν επίσης ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμάνης, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Επικρατείας Κωστής Χατζηδάκης, Βουλευτές, Αντιπεριφερειάρχες και Περιφερειακοί Σύμβουλοι, ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, καθώς και πλήθος αυτοδιοικητικών και εκπροσώπων αρχών και φορέων.

