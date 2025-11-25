Η Περιφέρεια Πελοποννήσου προχωρά στην ωρίμανση τριών εμβληματικών έργων σε Άργος και Καλαμάτα | Μπαίνει μπροστά η προοπτική για το μεγάλο περιφερειακό αθλητικό κέντρο (video)

Τρία έργα με ιδιαίτερο αναπτυξιακό αποτύπωμα για δύο από τις μεγαλύτερες πόλεις της Πελοποννήσου μπαίνουν πλέον στην τελική ευθεία. Στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπό την προεδρία του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Χρήστου Λαμπρόπουλου, η Περιφέρεια Πελοποννήσου αποφάσισε να προχωρήσει, με δικές της δαπάνες, στην ωρίμανση των μελετών για τρία εμβληματικά έργα που επί δεκαετίες αποτελούν αιτήματα των τοπικών κοινωνιών και των Δήμων.

Πρώτο, η αποκατάσταση και ανάδειξη της εμβληματικής νεοκλασικής αγοράς του Άργους, ενός ιστορικού κτιρίου που αποτελεί κομβικό σημείο της ταυτότητας και της εμπορικής ζωής της πόλης. Ακολουθεί η ανάπλαση της λαϊκής αγοράς της Καλαμάτας, με σύγχρονες υποδομές και αναβαθμισμένη λειτουργικότητα, ώστε να αποκτήσει νέα δυναμική ο εμπορικός πυρήνας της πόλης. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η κατασκευή Αθλητικού Κέντρου που θα καλύπτει τις ανάγκες της Περιφέρειας, στην Καλαμάτα, το οποίο αποτελεί αίτημα ετών και αναμένεται να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για αθλητισμό υψηλού επιπέδου, φιλοξενία μεγάλων διοργανώσεων και ουσιαστική ενίσχυση της καθημερινής άθλησης των πολιτών.

Σε δήλωσή του, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός, σημειώνει: «Με τις πρόσφατες αποφάσεις, η Περιφέρεια Πελοποννήσου δίνει λύσεις σε χρονίζοντα ζητήματα, προωθώντας σε συνεργασία με τους Δήμους έργα που ενισχύουν την ανάπτυξη και βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών».