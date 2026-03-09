Τελευταία Νέα
Το φανάρι με τον «ελληνικό σταυρό» μπαίνει στους δρόμους -Τι σημαίνει, τι πρέπει να κάνει ο οδηγός

Ένα νέο σύμβολο εμφανίζεται στα φανάρια με στόχο να βελτιώσει τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και να κάνει πιο ομαλή τη ροή των αυτοκινήτων.

Οι φωτεινοί σηματοδότες αποτελούν βασικό εργαλείο για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στους δρόμους, καθώς καθορίζουν τη σειρά προτεραιότητας των οχημάτων και συμβάλλουν στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Από τα πρώτα κιόλας μαθήματα οδήγησης, οι οδηγοί μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τα χρώματα και τα σήματα των φαναριών και να προσαρμόζουν ανάλογα τη συμπεριφορά τους στον δρόμο.

Καθώς όμως οι ανάγκες της κυκλοφορίας στις μεγάλες πόλεις γίνονται όλο και πιο σύνθετες, αρκετές χώρες προχωρούν σε νέες λύσεις που συμπληρώνουν την κλασική φωτεινή σηματοδότηση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, τα παραδοσιακά κόκκινα, πορτοκαλί και πράσινα φανάρια ενισχύονται με επιπλέον σύμβολα που βοηθούν τους οδηγούς να αντιλαμβάνονται καλύτερα τι συμβαίνει σε μια διασταύρωση.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του carandmotor.gr πατώντας εδώ 

