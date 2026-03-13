«Τα νέα της Λακωνίας» – Σχολιάζει η Φωτεινή Μακεδονοπούλου (video)

Δείτε τα όσα παρουσιάστηκαν στην ενότητα με τα Νέα της Λακωνίας στην εκπομπή “Τι λες Τώρα”.
Η Φωτεινή Μακεδονοπούλου σχολίασε τα εξής θέματα:
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΝΔ ΣΤΗ ΣΚΑΛΑ ΜΕ ΠΛΕΥΡΗ ΚΑΙ ΚΥΡΑΝΑΚΗ: ΜΗΝΥΜΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ 3η ΘΗΤΕΙΑ ΝΔ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΥΣΤΡΑ
ΣΤΗ ΣΠΑΡΤΗ Η ΠΕΡΙΟΔΕΥΟΥΣΑ ΕΚΘΕΣΗ «ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ, Η ΜΝΗΜΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ»
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 30 ΘΕΣΕΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΕ 5 ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΕΑΠΟΛΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ”ΑΧΙΛΛΕΑ ΒΑΡΒΑΡΕΣΣΟΥ”
3η ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ