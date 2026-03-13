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«Τα νέα της Λακωνίας» – Σχολιάζει η Φωτεινή Μακεδονοπούλου (video)

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Δείτε τα όσα παρουσιάστηκαν στην ενότητα με τα Νέα της Λακωνίας στην εκπομπή “Τι λες Τώρα”.

Η Φωτεινή Μακεδονοπούλου σχολίασε τα εξής θέματα:

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΝΔ ΣΤΗ ΣΚΑΛΑ ΜΕ ΠΛΕΥΡΗ ΚΑΙ ΚΥΡΑΝΑΚΗ: ΜΗΝΥΜΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ 3η ΘΗΤΕΙΑ ΝΔ

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΥΣΤΡΑ

 

ΣΤΗ ΣΠΑΡΤΗ Η ΠΕΡΙΟΔΕΥΟΥΣΑ ΕΚΘΕΣΗ «ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ, Η ΜΝΗΜΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ»

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 30 ΘΕΣΕΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΕ 5 ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

 

ΝΕΑΠΟΛΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ  ”ΑΧΙΛΛΕΑ ΒΑΡΒΑΡΕΣΣΟΥ”

  

3η ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ  ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

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