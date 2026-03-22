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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο “χάρτης” των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως την Παρασκευή 27 Μαρτίου

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Συνολικά 2.474.479.875,73 ευρώ θα καταβληθούν σε 4.302.450 δικαιούχους, από τις 23 Μαρτίου έως τις 27 Μαρτίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

– στις 26 Μαρτίου και 27 Μαρτίου, θα καταβληθούν 2.417.419.875,73 ευρώ σε 4.248.500 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων και

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

– 22.000.000 ευρώ σε 36.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

– 1.000.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,

– 17.000.000 ευρώ σε 16.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και

– 60.000 ευρώ σε 100 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Πηγή: thetoc.gr

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