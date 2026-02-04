Ο σχολιασμός του Μανώλη Κοττάκη για τον απόηχο της συνέντευξης του Αντώνη Σαμαρά: «Το μεγάλο πρόβλημα που έχει η… μεταλλαγμένη ΝΔ είναι ότι έχει απομακρυνθεί από την λαϊκή ψυχή» (video)

Ο απόηχος της συνέντευξης του Αντώνη Σαμαρά στην τηλεόραση BEST κυριάρχησε σήμερα στο πολιτικό σκηνικό. O πρώην Πρωθυπουργός «απασφάλισε» ασκώντας δριμεία κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Το μεγάλο πρόβλημα που έχει η… μεταλλαγμένη ΝΔ είναι ότι έχει απομακρυνθεί από την λαϊκή ψυχή» υπογράμμισε ο Μανώλης Κοττάκης σχολιάζοντας τα όσα βγήκαν από την συνέντευξη και την όλη ατμόσφαιρα που διαμορφώνεται και πρόσθεσε «…Η ΝΔ έχει ακρωτηριαστεί με δική της πρωτοβουλία και αυτή τη στιγμή με τον τρόπο που πολιτεύεται δεν θέλει να εκπροσωπεί τις λαϊκές τάξεις ή τάξεις ή στην καλύτερη περίπτωση υποκρίνεται ότι εκπροσωπεί τις λαϊκές τάξεις», σημείωσε χαρακτηριστικά. Ο Διευθυντής της εφημερίδας «Εστία» στάθηκε ακολούθως στο αφήγημα της αυτοδυναμίας που δεν… προβάλλεται πια με την ίδια ένταση από την κυβέρνηση σημειώνοντας «ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του τη Δευτέρα, αφού είπε ότι είναι εφικτός ο στόχος της αυτοδυναμίας, αλλά όχι με τον ενθουσιασμό που το έλεγε και στο παρελθόν, αναγνώρισε ότι υπάρχει πολύ σκληρό ενδεχόμενο συγκρότησης κυβερνήσεως συνεργασίας» ενώ παράλληλα σχολιάζοντας το ενδεχόμενο να συγκροτήσει νέο κόμμα ο πρώην πρωθυπουργός είπε «Ο κύριος Σαμαράς μίλησε για νέα αρχή. Είναι πιο εύκολο να μετακομίσεις από τη μία νέα στην άλλη νέα, αν προκύψει κόμμα, από τη Νέα Δημοκρατία στη νέα αρχή. Κατά την γνώμη μου, αν δεν ήθελε να κάνει κόμμα, δεν θα έπαιρνε αποστάσεις από την κυρία Καρυστιανού, καταρχάς. Αν δεν ήθελε επίσης να κάνει κόμμα, δεν θα γινόταν ό,τι έγινε το διήμερο στην Καλαμάτα. Δηλαδή ήταν εκεί παρόν ο κύριος Καραμανλής, μίλησε δημόσια πολύ θετικά για εκείνον, μίλησε πολύ δεικτικά για τη διαγραφή του, για δεύτερη φορά, προσθέτοντας όμως ότι τους έμπειρους να τους υπολογίζεις και να μην τους διαγράφεις κυριολεκτικά ή μεταφορικά» Επίσης δεν παρέλειψε να καυτηριάσει τα όσα ακούγονται στην πολτιική σφαίρα ως σχολιασμός “…βλέπω διάφορους συναδέλφους σχολιαστές να λένε, να κατηγορούν τον κύριο Καραμανλή ότι διέγραψε τον κύριο Σουφλιά. Ναι, τον διέγραψε αλλά τον πήρε πίσω μετά από δύο χρόνια γιατί η ενότητα προείχε πάντων όλων. Και επίσης ο κύριος Καραμανλής δεν διέγραψε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη που ήταν πρώην πρωθυπουργός ενώ αυτό έκανε ο κύριος Μητσοτάκης. Γιατί το έκανε πάρα πολύ προφανές. Γιατί δεν συμφωνεί με τις απόψεις είτε του κύριου Καραμανλή είτε του κύριου Σαμαρά για την εξωτερική πολιτική. Σε αυτές τις περιπτώσεις η δημοκρατία όπως ξέρετε δεν έχει αδιέξοδα πόσο μάλλον στη νέα δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα». Με το 2026 να προμηνύεται μια δύσκολη χρονιά με τις ανισορροπίες στην κοινωνία αλλά και τις εξωτερικές ανησυχίες χαρακτηριστική ήταν η αναφορά του Διευθυντή της εφημερίδας «Εστία» σχετικά με το πολύνεκρο ναυάγιο στη Χίο και την Τουρκία με θράσος να τρέχει να αμφισβητήσει τα ελληνικά χωρικά ύδατα «Όταν είχαμε 17 νεκρούς, το μυαλό τους ήταν πώς θα αμφισβητήσουν το FIR Αθηνών και τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Γιατί το έκαναν αυτό, γιατί έχουν πάρει θάρρος και επίσης γιατί θέλουν να δοκιμάσουν τις αντοχές μας, δηλαδή υπό ποιες προϋποθέσεις θα πάμε στο διάλογο. Ήταν θάρρος όταν ακύρωσαν τη συνάντηση στη Νέα Υόρκη μεταξύ του κ. Ερντογάν και του κ. Μητσοτάκη και η απάντησή μας ήταν να κάνουμε και πάλι διάλογο», ενώ με ξεκάθαρο τρόπο πρόσθεσε “…Άκουσα απόψε και το απίθανο ότι και ο Αντώνης Σαμαράς έκανε διάλογο με την Τουρκία… Ναι, έκανε διάλογο, αλλά δεν του είχαν φορέσει το τουρκολυβικό μνημόνιο και γαλάζια πατρίδα… φέσι. Σε άλλους φόρεσαν το φέσι της γαλάζιας πατρίδας και του τουρκολυβικού μνημονίου. Λυπούμαι που μιλάω λίγο τόσο αυστηρά, αλλά από ένα σημείο και μετά επειδή υπάρχουν τόσες ανακρίβεις που ακούγονται στο δημόσιο βίο”