Share Από το Δήμο Καλαμάτας αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» με ΑΔΑ: Ψ3Ζ8ΩΕΕ-ΣΥΧ ο ταμειακός απολογιστικός πίνακας έως Αύγουστο 2025. Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News. 10 Σεπτεμβρίου 2025 8:09 πμ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Ο ταμειακός απολογιστικός πίνακας έως Φεβρουάριο 2025 του δήμου Καλαμάτας 05.03.2025 Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία τα εργαστήρια για νέες και νέους του Δήμου Καλαμάτας 09.09.2025 Οκτώ Ευρωπαϊκές συμμετοχές για το Δήμο Καλαμάτας, ένα όραμα για μια Κλιματικά Ουδέτερη και Καινοτόμο Πόλη 09.09.2025 Array