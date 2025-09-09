Οκτώ Ευρωπαϊκές συμμετοχές για το Δήμο Καλαμάτας, ένα όραμα για μια Κλιματικά Ουδέτερη και Καινοτόμο Πόλη

Η Καλαμάτα, ως μία από τις 100 Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις της Ευρώπης, συνεχίζει δυναμικά την πορεία της προς το 2030. Με στρατηγικό άξονα το Climate City Contract και όραμα μια πόλη περιβαλλοντικά φιλική, κοινωνικά δίκαιη και τεχνολογικά έξυπνη, ο Δήμος υπέβαλε προτάσεις σε οκτώ κορυφαία ευρωπαϊκά προγράμματα Horizon Europe, που σηματοδοτούν την ενεργή του συμμετοχή στον σχεδιασμό του μέλλοντος.

Στο πλαίσιο αυτό, μάλιστα, εγκρίθηκαν σήμερα, Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2025 από τη Δημοτική Επιτροπή, οι παρακάτω οκτώ συμμετοχές για το Δήμο Καλαμάτας:

ACTIVEROUTES : Ανάπτυξη λύσεων για ενεργή και μικροκινητικότητα με στόχο την πρόληψη του καρκίνου, την υγεία και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, μαζί με το ΕΚΕΤΑ (Ελλάδα), τον Δήμο Ουτρέχτης (Ολλανδία) και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO), μια πρόταση που βοήθησε ο κ. Παναγιώτης Χαλβατσιώτης (ΕΚΠΑ). Δείτε την εισήγηση ΕΔΩ.

GENeCITY : Τεχνητή νοημοσύνη και ομοσπονδία ψηφιακών διδύμων για δίκαιο και συμμετοχικό αστικό σχεδιασμό, με εταίρους όπως το Universität Zürich (Ελβετία), το Fraunhofer (Γερμανία) και το Πολυτεχνείο του Μιλάνου (Ιταλία). Δείτε την εισήγηση ΕΔΩ.

GRACE50 : Ενίσχυση της προσβασιμότητας και της πράσινης κινητικότητας για κλιματικά ουδέτερες και υγιείς πόλεις, σε συνεργασία με το Universitat Politècnica de València (Ισπανία), το Brunel University London (Ηνωμένο Βασίλειο) και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Δείτε την εισήγηση ΕΔΩ.

NICHES : Ενδυνάμωση της νεολαίας και δημοκρατική συμμετοχή στη βιώσιμη μετάβαση, μαζί με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (συντονιστής), το University of East Anglia (Ηνωμένο Βασίλειο) και το MOMus – Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (Ελλάδα). Δείτε την εισήγηση ΕΔΩ.

REGEN-HUB : Αναγεννητικά hubs για αθλητισμό, πολιτισμό και κυκλική οικονομία με πιλοτικό έργο στο Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας, σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ (Ελλάδα), το Fraunhofer Gesellschaft (Γερμανία) και το Politecnico di Torino (Ιταλία). Δείτε την εισήγηση ΕΔΩ.

TWINVERSE : Ψηφιακά δίδυμα με AI για δίκαιο και ανθεκτικό αστικό μετασχηματισμό, μαζί με το Politecnico di Milano (Ιταλία), το University of East Anglia (Ηνωμένο Βασίλειο) και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Δείτε την εισήγηση ΕΔΩ.

URBANCOOL HEAT : Καινοτόμες λύσεις για ανθεκτικότητα απέναντι στους καύσωνες, με πράσινες υποδομές και σχέδια κοινωνικής προστασίας, σε συνεργασία με το Fraunhofer (Γερμανία), τον Δήμο Πράγας (Τσεχία) και το Πανεπιστήμιο Λιντς (Ηνωμένο Βασίλειο). Δείτε την εισήγηση ΕΔΩ.

: Καινοτόμες λύσεις για ανθεκτικότητα απέναντι στους καύσωνες, με πράσινες υποδομές και σχέδια κοινωνικής προστασίας, σε συνεργασία με το Fraunhofer (Γερμανία), τον Δήμο Πράγας (Τσεχία) και το Πανεπιστήμιο Λιντς (Ηνωμένο Βασίλειο). Δείτε την εισήγηση ΕΔΩ. UrbanTwinHub: Ανάπτυξη «Ψηφιακού Διδύμου Καλαμάτας» για ανθεκτικές και ενεργειακά αποδοτικές γειτονιές, μαζί με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ελλάδα), το Technische Universität Dortmund (Γερμανία) και τον Δήμο της Χάγης (Ολλανδία). Δείτε την εισήγηση ΕΔΩ.

ΕΝΑ ΚΟΙΝΟ ΟΡΑΜΑ

Σημειώνεται ότι κάθε έργο απαντά σε μια διαφορετική πρόκληση: την υγεία, την κλιματική ανθεκτικότητα, την κοινωνική δικαιοσύνη, τη συμμετοχή των νέων, την κυκλική οικονομία, την πράσινη κινητικότητα, την ψηφιακή καινοτομία. Όλες μαζί οι συμμετοχές συγκροτούν ένα ενιαίο όραμα: μια Καλαμάτα που τολμά να σχεδιάσει το μέλλον της με ευρωπαϊκή προοπτική και τοπική ταυτότητα.

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, ανέφερε: «Είναι οκτώ προτάσεις για χρηματοδότηση που υποβάλλει ο Δήμος Καλαμάτας σε προγράμματα Horizon της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οκτώ προτάσεις που έχουν συνταχθεί από στελέχη του Δήμου Καλαμάτας, με την επίβλεψη του αρμόδιου αντιδημάρχου και τη συνεργασία φορέων, χωρίς κανένα κόστος για τον Δήμο. Αυτό δείχνει, αν θέλετε, τη νέα προσέγγιση του Δήμου μας όσον αφορά την αναζήτηση χρηματοδοτήσεων απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και την ανάπτυξη ισχυρών συνεργασιών και την υιοθέτηση καλών πρακτικών. Και όλα αυτά έρχονται ως συνέχεια των μεγάλων προσπαθειών του Δήμου μας να διεκδικήσει –και, γιατί όχι, να πετύχει– τη συμμετοχή του στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό που έφερε την αλλαγή νοοτροπίας και κουλτούρας στον Δήμο μας».

Σχετικά με το θέμα, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Κλιματικής Ουδετερότητας Βασίλης Παπαευσταθίου τόνισε ότι «η συμμετοχή της πόλης σε αυτά τα έργα δεν είναι μόνο ευρωπαϊκή αναγνώριση, είναι στρατηγική επιλογή που ανοίγει δρόμους για νέες χρηματοδοτήσεις, διεθνείς συνεργασίες, μεταφορά τεχνογνωσίας, βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Η Καλαμάτα αποδεικνύει έμπρακτα ότι η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση μπορεί να είναι ταυτόχρονα δημοκρατική, δίκαιη και συμμετοχική».