Ο τουρισμός παραμένει βασική προτεραιότητα για τους Ευρωπαίους, όμως κάτι αλλάζει

Παρά την οικονομική αβεβαιότητα, ο τουρισμός παραμένει ισχυρός στην Ευρώπη, με τους ταξιδιώτες να επιλέγουν όλο και περισσότερο διακοπές εκτός της παραδοσιακής περιόδου αιχμής, όπως το φθινόπωρο, και να αναζητούν πιο ήσυχους προορισμούς, μακριά από τα πολυσύχναστα τουριστικά κέντρα.

Τα ταξίδια εξακολουθούν να αποτελούν βασική προτεραιότητα για τους Ευρωπαίους, καθώς το 77% σχεδιάζει τουλάχιστον ένα ταξίδι μεταξύ Ιουνίου και Νοεμβρίου 2025. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση «Monitoring Sentiment for Intra-European Travel» της European Travel Commission (ETC), οι περισσότεροι σκοπεύουν να διατηρήσουν ή και να αυξήσουν τον προϋπολογισμό των διακοπών τους. Η ζήτηση παραμένει υψηλή σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, με μεγαλύτερη πρόθεση να καταγράφεται στα άτομα άνω των 55 ετών, από τους οποίους το 82% προγραμματίζει ένα ταξίδι.

Αν και ο Ιούλιος και ο Αύγουστος παραμένουν οι πιο δημοφιλείς μήνες για διακοπές, ο Σεπτέμβριος αναδεικνύεται σε ισχυρό ανταγωνιστή, καθώς το 22% των Ευρωπαίων προγραμματίζει ταξίδια για τον συγκεκριμένο μήνα. Αυτή η τάση προς το πρώιμο φθινόπωρο δείχνει ότι ένα σημαντικό ποσοστό ταξιδιωτών είναι πλέον ανοιχτό σε επιλογές εκτός περιόδου αιχμής, αναζητώντας ηπιότερες καιρικές συνθήκες, λιγότερο κόσμο και καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής.

