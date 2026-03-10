O τουρισμός σε αναβρασμό: «Πάγωσε» η αγορά από το σοκ του πολέμου – Το κρίσιμο τεστ για την Ελλάδα

Σε «αναμμένα κάρβουνα» είναι οι επιχειρηματίες της ξενοδοχειακής αγοράς στην Ελλάδα, καθώς μπορεί να μην έχουμε κάποιο κύμα ακυρώσεων όπως π.χ. στο Ντουμπάι, που είναι στην καρδιά του πολεμικού μετώπου στη Μέση Ανατολή, αλλά ήδη η κλιμακούμενη ένταση μεταφράζεται σε ανησυχία για τον τουρισμό.

Ο φόβος των επιχειρηματιών του τουρισμού πηγάζει από τυχόν επιπτώσεις στα πακέτα των καλοκαιρινών διακοπών λόγω αφενός της αύξησης του κόστους σε αεροπορικά, ακτοπλοϊκά εισιτήρια, υπηρεσίες και αφετέρου του φόβου των τουριστών για αποδράσεις κοντά στην εμπόλεμη ζώνη.

Στην Κρήτη πάντως, που φαίνεται να επηρεάζεται κυρίως για ψυχολογικούς λόγους λόγω μεγαλύτερης εγγύτητας, οι ξενοδόχοι εντοπίζουν προκλήσεις σε άλλους τομείς και όχι τόσο στο γεωπολιτικό περιβάλλον αναφέροντας ως παράδειγμα το οδικό δίκτυο.

Ξενοδόχοι σε όλη την Ελλάδα, σε νησιά και στην ηπειρωτική χώρα, μελετούν τυχόν αρνητικές επιπτώσεις ενώ συζήτηση γίνεται και για το σενάριο η χώρα να είναι μεταξύ αυτών που πιθανόν θα επωφεληθούν από την κρίση.

