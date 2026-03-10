Τελευταία Νέα
97.3best
Τρίτη
10
Μάρτιος
TOP
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

O τουρισμός σε αναβρασμό: «Πάγωσε» η αγορά από το σοκ του πολέμου – Το κρίσιμο τεστ για την Ελλάδα

Share

Σε «αναμμένα κάρβουνα» είναι οι επιχειρηματίες της ξενοδοχειακής αγοράς στην Ελλάδα, καθώς μπορεί να μην έχουμε κάποιο κύμα ακυρώσεων όπως π.χ. στο Ντουμπάι, που είναι στην καρδιά του πολεμικού μετώπου στη Μέση Ανατολή, αλλά ήδη η κλιμακούμενη ένταση μεταφράζεται σε ανησυχία για τον τουρισμό.

Ο φόβος των επιχειρηματιών του τουρισμού πηγάζει από τυχόν επιπτώσεις στα πακέτα των καλοκαιρινών διακοπών λόγω αφενός της αύξησης του κόστους σε αεροπορικά, ακτοπλοϊκά εισιτήρια, υπηρεσίες και αφετέρου του φόβου των τουριστών για αποδράσεις κοντά στην εμπόλεμη ζώνη.

Στην Κρήτη πάντως, που φαίνεται να επηρεάζεται κυρίως για ψυχολογικούς λόγους λόγω μεγαλύτερης εγγύτητας, οι ξενοδόχοι εντοπίζουν προκλήσεις σε άλλους τομείς και όχι τόσο στο γεωπολιτικό περιβάλλον αναφέροντας ως παράδειγμα το οδικό δίκτυο.

Ξενοδόχοι σε όλη την Ελλάδα, σε νησιά και στην ηπειρωτική χώρα, μελετούν τυχόν αρνητικές επιπτώσεις ενώ συζήτηση γίνεται και για το σενάριο η χώρα να είναι μεταξύ αυτών που πιθανόν θα επωφεληθούν από την κρίση.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ 

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΥΓΕΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΤΗΣ: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Best-tv.gr
ΕΔΡΑ: Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134
ΑΦΜ: 801227730
ΔΟΥ: Καλαμάτα
ΤΗΛ – EMAIL: 2721063264 / [email protected]
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: Μπελογιάννης Χρήστος, Μπελογιάννης Γιώργος
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μπελογιάννης Χρήστος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Θέμης Κανελλόπουλος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode