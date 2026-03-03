Σε ετοιμότητα η Ελλάδα για το ενεργειακό σοκ – Οι κραδασμοί από το άλμα σε φυσικό αέριο και χονδρεμπορική αγορά ρεύματος

Αισθητές και στην Ελλάδα είναι οι αναταράξεις στην παγκόσμια αγορά ενέργειας που προκαλεί η πολεμική ένταση στη Μέση Ανατολή, με ενδεικτικό το άλμα στην χονδρεμπορική αγορά ρεύματος.

Τα στοιχεία της ΡΑΑΕ δείχνουν ότι η μέση τιμή στην αγορά επόμενης ημέρας έχει σκαρφαλώσει στα 105,79 ευρώ ανά μεγαβατώρα, με άλμα 130% σε δύο ημέρες, ως αντίδραση στην κλιμακούμενη κρίση στη Μέση Ανατολή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αντίστοιχα έχουν εκτοξευθεί οι τιμές χονδρικής ρεύματος για άλλες ευρωπαϊκές αγορές, με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία στα 115,33 ευρώ/MWh, την Γερμανία στα 105,61 ευρώ/MWh, την Ιταλία στα 125,20 ευρώ/MWh κ.ο.κ..

Η διαταραχή στην διακίνηση πετρελαίου και LNG από τα Στενά του Ορμούζ, η διακοπή παραγωγής μεγάλων εταιρειών μετά από επιθέσεις του Ιράν σε ενεργειακές υποδομές και η κλιμακούμενη κρίση στην ευρύτερη περιοχή έχουν οδηγήσει σε κλιμάκωση του κινδύνου περιορισμού της παγκόσμιας προσφοράς. Ως αποτέλεσμα, μεταφέρεται ο κίνδυνος στην αγορά και δημιουργούνται ανοδικές πιέσεις για τις τιμές.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ