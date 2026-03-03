Τελευταία Νέα
Σε ετοιμότητα η Ελλάδα για το ενεργειακό σοκ – Οι κραδασμοί από το άλμα σε φυσικό αέριο και χονδρεμπορική αγορά ρεύματος

Αισθητές και στην Ελλάδα είναι οι αναταράξεις στην παγκόσμια αγορά ενέργειας που προκαλεί η πολεμική ένταση στη Μέση Ανατολή, με ενδεικτικό το άλμα στην χονδρεμπορική αγορά ρεύματος.

Τα στοιχεία της ΡΑΑΕ δείχνουν ότι η μέση τιμή στην αγορά επόμενης ημέρας έχει σκαρφαλώσει στα 105,79 ευρώ ανά μεγαβατώρα, με άλμα 130% σε δύο ημέρες, ως αντίδραση στην κλιμακούμενη κρίση στη Μέση Ανατολή.

Αντίστοιχα έχουν εκτοξευθεί οι τιμές χονδρικής ρεύματος για άλλες ευρωπαϊκές αγορές, με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία στα 115,33 ευρώ/MWh, την Γερμανία στα 105,61 ευρώ/MWh, την Ιταλία στα 125,20 ευρώ/MWh κ.ο.κ..

Η διαταραχή στην διακίνηση πετρελαίου και LNG από τα Στενά του Ορμούζ, η διακοπή παραγωγής μεγάλων εταιρειών μετά από επιθέσεις του Ιράν σε ενεργειακές υποδομές και η κλιμακούμενη κρίση στην ευρύτερη περιοχή έχουν οδηγήσει σε κλιμάκωση του κινδύνου περιορισμού της παγκόσμιας προσφοράς. Ως αποτέλεσμα, μεταφέρεται ο κίνδυνος στην αγορά και δημιουργούνται ανοδικές πιέσεις για τις τιμές.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ 

