Ο Τσιάρας τα «άκουσε» από γαλάζιους βουλευτές για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές αγροτών – Εγγυήσεις για την ευλογιά αιγοπροβάτων

Για πάνω από 4 ώρες στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στην Πειραιώς ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, έκανε πολιτικό «μασάζ» σε «γαλάζιους» βουλευτές, οι οποίοι όχι μόνο εξέφρασαν ανησυχίες για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές, λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, και τις διαστάσεις που παίρνει η ευλογιά, αλλά άφησαν και σαφείς αιχμές για τους χειρισμούς από την πλευρά του υπουργείου.

«Έχουμε γίνει “σάκοι του μποξ” στις περιφέρειες μας. Πρέπει να δώσουμε σαφείς εξηγήσεις και δεσμεύσεις στους αγρότες», δήλωνε στο newsit.gr βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας πριν προσέλθει στη συνάντηση με τον Κώστα Τσιάρα.

Οι πληρωμές ως τα τέλη Οκτωβρίου…

Η κυβέρνηση, σε μία προσπάθεια να προλάβει ώστε να μη βγουν τα τρακτέρ στους δρόμους, μετά από διαπραγμάτευση με την OLAF (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης) – η οποία έχει μπει αιφνιδιαστικά για ελέγχους στα γραφεία του Οργανισμού Πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ – ήρε τα όποια εμπόδια για να καταβληθούν κανονικά οι πληρωμές που είχαν προγραμματιστεί για χθες.

Έτσι, το μεσημέρι της Τετάρτης ανακοινώθηκε η καταβολή τριών κατηγοριών ενισχύσεων, ύψους 153 εκατ. ευρώ, ενώ η κυβέρνηση δεσμεύτηκε για την πληρωμή σε ακόμη οκτώ κατηγορίες ενισχύσεων μέχρι το τέλος Οκτωβρίου.

Η προσδοκία είναι αυτές οι πρώτες πληρωμές μαζί με ένα χρονοδιάγραμμα καταβολών των μεγάλων, βασικών επιδοτήσεων, να λειτουργήσουν ως «ανάχωμα» στις έντονες διαμαρτυρίες αγροτών και κτηνοτρόφων και να μην προβούν σε κινητοποιήσεις.

Πότε θα καταβληθούν οι βασικές ενισχύσεις…

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προκαταβολές των βασικών κοινοτικών ενισχύσεων (πρόκειται για το 70% της ενιαίας ενίσχυσης) προγραμματίζονται να δοθούν στις 30 Νοεμβρίου (αντί για τα τέλη Οκτωβρίου), και αν δεν υπάρξουν… απρόοπτα σε σχέση με την εξυγίανση του Οργανισμού με βάση τους κανόνες των Βρυξελλών, η δέσμευση είναι να ολοκληρωθούν ως το τέλος του έτους.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο κινήθηκαν και οι διαβεβαιώσεις που έδωσε ο Κώστας Τσιάρας, όπως και ο προσωρινός πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γιάννης Καββαθάς, στους περίπου 45 βουλευτές, κυρίως αγροτικών περιφερειών, που συγκεντρώθηκαν χθες στα γραφεία της Ν.Δ. στην Πειραιώς.

