Όχι στον υποβιβασμό του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας -Αναγκαία η ενίσχυση του

Το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα του δημόσιου συστήματος υγείας στη Δυτική Μεσσηνία. Εξυπηρετεί μια εκτεταμένη και απομακρυσμένη περιοχή με δεκάδες χιλιάδες κατοίκους, καθώς και σημαντικό αριθμό επισκεπτών κατά τους θερινούς μήνες. Οι αυξημένες υγειονομικές ανάγκες της περιοχής δεν μπορούν να καλυφθούν από το Νοσοκομείο Καλαμάτας, το οποίο ήδη λειτουργεί στα όρια των δυνατοτήτων του.

Αντί όμως για ενίσχυση, η κυβέρνηση σχεδιάζει -σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες – στο πλαίσιο της λεγόμενης «αναδιάρθρωσης του υγειονομικού χάρτη», τον διοικητικό υποβιβασμό του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας και σε δεύτερη φάση τη μετατροπή του σε Κέντρο Υγείας. Μια τέτοια εξέλιξη θα οδηγήσει σε σοβαρή αποδυνάμωση της υγειονομικής κάλυψης της Δυτικής Μεσσηνίας και θα θέσει σε κίνδυνο τη ζωή των πολιτών.

Η παράταξη «Πρώτα η Πελοπόννησος» έχει επανειλημμένα επισημάνει ότι ο υγειονομικός χάρτης πράγματι χρειάζεται επικαιροποίηση, όχι όμως με κλείσιμο ή συγχώνευση νοσοκομείων, αλλά με ενίσχυση των υπαρχόντων δομών σε ανθρώπινο δυναμικό, σύγχρονο εξοπλισμό και σταθερή χρηματοδότηση.

Η δημόσια υγεία δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με λογιστικά κριτήρια, αλλά με γνώμονα την προστασία και την αξιοπρέπεια του πολίτη.

Η παράταξή μας προτείνει συγκεκριμένα:

1.Ενίσχυση του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας με σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.

2.Άμεση εγκατάσταση και λειτουργία του αξονικού τομογράφου – πρόταση που είχε διατυπωθεί ήδη από το 2023 από τον Μανώλη Μάκαρη – ώστε να αποφεύγονται επικίνδυνες και χρονοβόρες διακομιδές προς το Νοσοκομείο Καλαμάτας για τη διάγνωση σοβαρών περιστατικών, όπως αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, οξέα αορτικά σύνδρομα, πνευμονικές εμβολές, τραυματισμοί και άλλα επείγοντα παθολογικά και χειρουργικά περιστατικά.

3.Προσλήψεις μόνιμου ιατρικού, νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού, με πρόβλεψη ώστε κάθε αποχώρηση ή συνταξιοδότηση να αναπληρώνεται άμεσα, χωρίς να δημιουργούνται επικίνδυνα κενά.

4.Εκπόνηση νέων, επικαιροποιημένων οργανισμών λειτουργίας των νοσοκομείων, προσαρμοσμένων στις σύγχρονες ανάγκες του πληθυσμού και στις επιστημονικές απαιτήσεις της εποχής.

Η Δυτική Μεσσηνία δεν μπορεί να μείνει υγειονομικά ακάλυπτη.

Η ενίσχυση και αναβάθμιση του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας αποτελεί προϋπόθεση για:

1.τη διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στην υγεία,

2.την αποσυμφόρηση του Νοσοκομείου Καλαμάτας, και

3.τη διατήρηση ζωής και δραστηριότητας στη Δυτική Μεσσηνία.

Μανώλης Μάκαρης

Επικεφαλής Περιφερειακής Παράταξης «Πρώτα η Πελοπόννησος»

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Νοσοκομείου Μεσσηνίας