Μαν. Μάκαρης: Χρόνος απόκρισης ΕΚΑΒ 45 λεπτών στη Μεσσηνία – Μια ξεκάθαρη αποτυχία της επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο τραγικός θάνατος ηλικιωμένης γυναίκας στο Χαροκοπιό της Κορώνης, που περίμενε 45 λεπτά για να φτάσει ασθενοφόρο, αποτελεί ντροπή για ένα σύγχρονο κράτος και ξεκάθαρη αποτυχία του συστήματος επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (ERC), ο ιδανικός χρόνος απόκρισης (χρόνος μεσολαβεί από τη στιγμή που λαμβάνεται η κλήση για βοήθεια μέχρι τη στιγμή που φτάνει το ασθενοφόρο στον ασθενή) για τα επείγοντα περιστατικά είναι κάτω από 8 λεπτά στα αστικά κέντρα και έως 20 λεπτά στις αγροτικές περιοχές. Κάθε λεπτό καθυστέρησης μειώνει την πιθανότητα επιβίωσης κατά 10%. Μετά τα 10 λεπτά, η πιθανότητα επιβίωσης πέφτει κάτω από 5%, και μετά τα 20 λεπτά οι πιθανότητες διάσωσης σε καρδιοαναπνευστική ανακοπή είναι σχεδόν μηδενικές.

Όταν λοιπόν στη Μεσσηνία ο χρόνος απόκρισης του ΕΚΑΒ φτάνει τα 45 λεπτά, σημαίνει ότι ένας άνθρωπος με έμφραγμα ή ανακοπή μένει χωρίς βοήθεια για τρία τέταρτα της ώρας. Σημαίνει ότι μια ανθρώπινη ζωή μπορεί να χαθεί όχι γιατί δεν υπάρχει γιατρός ή εξοπλισμός, αλλά γιατί δεν υπάρχει κοντινός σταθμός ΕΚΑΒ και το ασθενοφόρο χρειάζεται να διανύσει δεκάδες χιλιόμετρα από την Καλαμάτα μέχρι τα χωριά της Πυλίας. Στην Ανατολική Πυλία ασθενοφόρο υπάρχει μόνο τους θερινούς μήνες (Ιούλιο έως Σεπτέμβριο), λες και οι κάτοικοι αρρωσταίνουν εποχικά. Το υπόλοιπο διάστημα, ολόκληρες περιοχές μένουν χωρίς κάλυψη, με τους πολίτες να εξαρτώνται από την τύχη και τον αυτοσχεδιασμό.

Το πρόβλημα αυτό δεν είναι καινούργιο. Το έχουμε επισημάνει πολλές φορές εδώ και αρκετά χρόνια τόσο θεσμικά όσο και δημόσια. Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου έχω καταθέσει πρόταση και ψήφισμα για τη δημιουργία σταθμού ΕΚΑΒ και Κέντρου Υγείας στην Ανατολική Πυλία. Στη διοίκηση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) έχω θέσει προσωπικά το ζήτημα της δημιουργίας μόνιμου σταθμού ΕΚΑΒ και Κέντρου Υγείας στην περιοχή της Ανατολικής Πυλίας. Στον Ιατρικό Σύλλογο Μεσσηνίας και στον Σύλλογο Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ Μεσσηνίας, έχω τονίσει επανειλημμένα την ανάγκη ενίσχυσης του ΕΚΑΒ και έχω κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για το υγειονομικό κενό της Ανατολικής Πυλίας.

Αυτή η κατάσταση προσβάλλει τη δημόσια υγεία και θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Σε μια ευρωπαϊκή χώρα του 2025, είναι αδιανόητο να υπάρχουν περιοχές όπου οι πολίτες περιμένουν 45 λεπτά για επείγουσα βοήθεια.

Η παράταξη «Πρώτα η Πελοπόννησος» ζητά:

1.Την ίδρυση μόνιμου σταθμού ΕΚΑΒ και Κέντρου Υγείας στην Ανατολική Πυλία.

Την καθημερινή και σε 24ωρη βάση παρουσία γιατρού στο Κέντρο Εφημέρευσης της Λογγάς.

3.Την πλήρη στελέχωση όλων των σταθμών του ΕΚΑΒ Μεσσηνίας με επαρκή αριθμό οδηγών και διασωστών.

4.Την ανανέωση και ενίσχυση του στόλου ασθενοφόρων με σύγχρονο εξοπλισμό.

5.Την θεσμοθέτηση εθνικού δείκτη χρόνου απόκρισης, με διαφάνεια και δημοσιοποίηση στοιχείων ανά Περιφέρεια.

Η ανθρώπινη ζωή όταν βρίσκεται σε κίνδυνο δεν μπορεί να περιμένει 45 λεπτά. Η ενίσχυση του ΕΚΑΒ δεν είναι πολυτέλεια, είναι υποχρέωση της Πολιτείας και δείκτης σεβασμού προς τον πολίτη.

Μανώλης Μάκαρης

Επικεφαλής Περιφερειακής Παράταξης

«Πρώτα η Πελοπόννησος»