Ωδή στην Ομορφιά… το 28ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας (video)

Με τίτλο Ωδή στην Ομορφιά, το 28ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, θα κάνει πρεμιέρα στις 15 και 16 Ιουλίου, με ένα έργο-σταθμό στην ιστορία του σύγχρονου χορού, το TRIPTYCH: The missing door, The lost room and The hidden floor των Peeping Tom. Μια παράσταση που όπως είπε, στην εκπομπή “Τι λες τώρα” η Διευθύντρια του Φεστιβάλ Λίντα Καπετανέα , είναι το αποτέλεσμα νέας επεξεργασίας τριών έργων που δημιούργησε η ομάδα Peeping Tom για το Nederlands Dans Theatre.

Το αμιγώς καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως τις 24 Ιουλίου 2022 και σε αυτό περιλαμβάνονται οι παραστάσεις της Κεντρικής Σκηνής του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, οι μικρότερης κλίμακας παραγωγές στο Black Box, την Εναλλακτική Σκηνή του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, και οι παραστάσεις της Κεντρικής Πλατείας της Καλαμάτας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παραστάσεις χορού που συνδυάζουν διαφορετικά είδη, από σύγχρονο και κλασικό χορό μέχρι ακροβατικά, breaking και krump.

Το 28ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας φιλοξενεί φέτος 26 συνολικά παραγωγές, 14 ξένες ομάδες από 10 χώρες, 12 ομάδες από την Ελλάδα, 3 παγκόσμιες πρεμιέρες, 6 παράλληλες εκδηλώσεις, ένα εντατικό πρόγραμμα εκπαίδευσης επαγγελματιών, καθώς και ένα πρόγραμμα εργαστηρίων χορού και κίνησης για διάφορες ηλικίες και ομάδες πληθυσμού.

Εν τω μεταξύ ξεκίνησε η προπώληση εισιτηρίων για τις παραστάσεις του φετινού, 28ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας. Η προπώληση πραγματοποιείται μέσω της ticketmaster.gr στο https://www.ticketmaster.gr/search.html?category=Dance και στα καταστήματα MY DAILY SPOT Σύνταγμα (Μητροπόλεως 25) και MY DAILY SPOT Κολωνάκι (Τσακάλωφ 14). Επίσης τηλεφωνικά, στο (+30) 211 1981535 (Δευτ – Κυρ: 9.00 – 21.00)